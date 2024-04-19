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иллюстрация

В дело вмешался Бастрыкин. В Омске сироту оставили без жилищного сертификата

19 апреля 2024, 03:11
Фото: Город55
иллюстрация

Сироте из Омска отказались выделять жилье из-за слишком низкого дохода

Сейчас омичка находится в декретном отпуске и не может повлиять на свой заработок. Поэтому она обратилась за помощью к Александру Бастрыкину. После этого в омском следственном комитете началась проверка.

В начале этого года 23-летняя сирота из Омска подала документы на получение жилищного сертификата. Однако, несмотря на то, что она находится в декретном отпуске и имеет на иждивении малолетнего ребенка, ей было отказано в предоставлении меры социальной поддержки из-за несоответствия уровня дохода прожиточному минимуму.

Девушка обратилась за помощью в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, так как считает, что отказ в предоставлении жилищного сертификата является несправедливым и нарушает ее права.

После этого в омском следкоме организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил Олегу Винникову, руководителю СУ СК по Омской области, представить доклад о проведенных результатах проверки и принятом решении. Исполнение этого поручения и ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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#Общество#Омск#Омская область#Следственный комитет#Россия#Сирота#Доход#Новости#Александр Бастрыкин#Жилищный сертификат
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