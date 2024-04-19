В дело вмешался Бастрыкин. В Омске сироту оставили без жилищного сертификата

В начале этого года 23-летняя сирота из Омска подала документы на получение жилищного сертификата. Однако, несмотря на то, что она находится в декретном отпуске и имеет на иждивении малолетнего ребенка, ей было отказано в предоставлении меры социальной поддержки из-за несоответствия уровня дохода прожиточному минимуму.