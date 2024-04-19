В дело вмешался Бастрыкин. В Омске сироту оставили без жилищного сертификата

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В начале этого года 23-летняя сирота из Омска подала документы на получение жилищного сертификата. Однако, несмотря на то, что она находится в декретном отпуске и имеет на иждивении малолетнего ребенка, ей было отказано в предоставлении меры социальной поддержки из-за несоответствия уровня дохода прожиточному минимуму.
Девушка обратилась за помощью в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, так как считает, что отказ в предоставлении жилищного сертификата является несправедливым и нарушает ее права.
После этого в омском следкоме организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил Олегу Винникову, руководителю СУ СК по Омской области, представить доклад о проведенных результатах проверки и принятом решении. Исполнение этого поручения и ход проверки находится на контроле в центральном аппарате ведомства.