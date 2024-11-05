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Доход

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2024
Омская область попала на 50-е место рейтинга доступности аренды жилья
5 ноября, 03:24
Почти 45 тысяч. Омская область заняла 26-е место в рейтинге доходов
21 октября, 03:26
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Самые богатые омичи могут содержать город 2 года
22 августа, 07:15
Соцконтракты работают. В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%
5 июля, 06:13
Бедных меньше. Стало известно, как поменялись доходы жителей Омской области за год
В рейтинге регионов по уровню заработка область заняла строчку посередине.
2 июля, 14:08
Важно. В Москве задержали самого богатого депутата омского Заксобрания Дмитрия Павлова
6 июня, 06:07
Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье
Девушке отказали в предоставлении жилищного сертификата, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму
26 апреля, 03:09
В Омске за 57 млн выставили на продажу рынок с запчастями и стройтоварами
Собственник обещает окупаемость бизнеса в течение 8-9 лет.
22 апреля, 10:19
В дело вмешался Бастрыкин. В Омске сироту оставили без жилищного сертификата
19 апреля, 03:11
Под Омском на трассе выставили на продажу банный комплекс с гостиничными номерами
9 марта, 11:27
Экс-директор 12 канала Малькевич поддержал идею «черного списка» российских блогеров
10 февраля, 03:59
Жилье в Москве. Омский депутат привлек внимание прокурора из-за сомнительных доходов
Суд пока не принял решение о конфискации имущества, ситуацию рассмотрят детально ближе к концу этого месяца.
9 февраля, 12:33
2023
Из Заксобрания Омской области уйдет «самый бедный» депутат Дарья Бикмаева
20 декабря 2023, 07:59
Трудятся дома и по выходным. Жители Омска рассказали о сверхурочной работе
9 ноября 2023, 08:01
За 8 месяцев 2023 года убытки омских организаций составили 6,5 млрд рублей
Омскстат назвал убыточной деятельность 133 организаций, рентабельно же работали 385 организаций.
2 ноября 2023, 08:57
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
27 октября 2023, 03:27
Омский депутат Птичников от КПРФ скрыл сведения о доходах и лишился мандата
26 сентября 2023, 08:01
Большинство омичей назвали себя перфекционистами в работе
7 сентября 2023, 06:02
Омская область заняла 41 строчку в рейтинге доходов населения по стране
12% омичей находятся за чертой бедности.
19 июня 2023, 05:35

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