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Жилищный сертификат

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2024
Омичка-сирота попросила Бастрыкина оказать помощь в получении жилищного сертификата
7 сентября, 11:32
Глава Следкома дал новые распоряжения по делу квартир сирот из Омской области
30 июня, 13:36
Бастрыкин заинтересовался делом омской сироты, которая 5 лет не может получить жилье
Девушке отказали в предоставлении жилищного сертификата, так как ее доход не соответствует прожиточному минимуму
26 апреля, 03:09
В дело вмешался Бастрыкин. В Омске сироту оставили без жилищного сертификата
19 апреля, 03:11
2023
Омским сиротам выделят дополнительные сертификаты на приобретение жилья
Сегодня в министерстве строительства Омской области начали выдавать дополнительную партию сертификатов на покупку недвижимости в собственность.
7 августа 2023, 12:30
В Омской области 75 семей получили свидетельства на покупку и строительство жилья
Рассказываем, как получить субсидию по федеральной программе.
26 мая 2023, 05:48
Двух омичек будут судить за махинации с материнским капиталом на 29 млн рублей
За 5 лет фигурантки уголовного дела провернули 60 незаконных сделок.
15 марта 2023, 07:18
Участвующих в СВО выпускников омских детдомов обеспечат жильем в первую очередь
Жилищные сертификаты детям-сиротам начали выдавать в прошлом году. Всего за 2022 год в Омской области такой документ получил 201 человек.
17 февраля 2023, 05:31
Беженцам из Херсона утвердили выплаты на покупку квартир в Омске
Размер материальных выплат будет зависеть от состава семьи и стоимости квадратного метра жилья.
27 января 2023, 07:23
В Омске продлится прием документов на получение жилищного сертификата от детей-сирот
Прием осуществляется с понедельника по пятницу до 1 февраля.
13 января 2023, 06:45

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