Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Иллюстрация

Омский аэропорт купит брендированную «ГАЗель» для бизнес-пассажиров за 6,4 млн

19 апреля 2024, 05:14
Фото: Город55
Иллюстрация
Автомобиль должен быть новым. Его необходимо будет поставить в течение 3,5 месяцев.

Омский аэропорт планирует приобрести микроавтобус «ГАЗель» (либо эквивалент) для перевозки бизнес-пассажиров. Максимальная цена контракта составляет 6 435 000 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 2 мая.

«Товар должен быть новым, 2024 года изготовления, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющим дефектов и деформаций», — говорится в документах.

Автомобиль необходимо будет поставить в течение 75 дней с момента подписания контракта. Сиденья в «ГАЗели» должны быть синего цвета, а заголовники с надписью «Омский аэропорт».

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Госзакупки

Ранее Город55 рассказывал, что омский аэропорт ищет подрядчика, который будет ухаживать за территорией перед пассажирским терминалом.

Омский аэропорт ищет, кто летом будет ухаживать за территорией за 600 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Автомобиль#Контракт#Подрядчик#Омский аэропорт#Территория
Подпишитесь
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Сегодня, 05:50
Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
Сегодня, 06:32
Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
Вчера, 06:24
От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
Сегодня, 05:33
В Омской области в больнице незаконно продавали препараты для абортов
Сегодня, 03:34
Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 05:19
"