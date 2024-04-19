Омский аэропорт купит брендированную «ГАЗель» для бизнес-пассажиров за 6,4 млн

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Омский аэропорт планирует приобрести микроавтобус «ГАЗель» (либо эквивалент) для перевозки бизнес-пассажиров. Максимальная цена контракта составляет 6 435 000 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 2 мая.
«Товар должен быть новым, 2024 года изготовления, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющим дефектов и деформаций», — говорится в документах.
Автомобиль необходимо будет поставить в течение 75 дней с момента подписания контракта. Сиденья в «ГАЗели» должны быть синего цвета, а заголовники с надписью «Омский аэропорт».
Ранее Город55 рассказывал, что омский аэропорт ищет подрядчика, который будет ухаживать за территорией перед пассажирским терминалом.