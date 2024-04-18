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В ФАС России продавцов яиц призвали сдерживать цены на продукт перед Пасхой

В российском ФАС производителей яиц призвали сдерживать цены перед Пасхой

18 апреля 2024, 10:20
Фото: 1MI

В ФАС России продавцов яиц призвали сдерживать цены на продукт перед Пасхой

В федеральной антимонопольной службе производителей яиц предупредили, что при необоснованном повышении цен будут приниматься соответствующие меры.

ФАС продолжает следить за ценами на куриные яйца в России. В первом квартале этого года на рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен на продукт, однако сейчас, в преддверии Пасхи, стоимость может снова возрасти.

В антимонопольной службе производителей предупредили о необходимости сдерживания цен на социально значимые продукты в период увеличения спроса. В случае снижения себестоимости продукции продавцов призвали соблюдать запрет на необоснованное повышение цен.

Если же антимонопольное законодательство будет нарушено, ведомство примет в отношении производителя соответствующие меры реагирования, предупредили в пресс-службе ФАС России.

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