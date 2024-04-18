В российском ФАС производителей яиц призвали сдерживать цены перед Пасхой

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
ФАС продолжает следить за ценами на куриные яйца в России. В первом квартале этого года на рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен на продукт, однако сейчас, в преддверии Пасхи, стоимость может снова возрасти.
В антимонопольной службе производителей предупредили о необходимости сдерживания цен на социально значимые продукты в период увеличения спроса. В случае снижения себестоимости продукции продавцов призвали соблюдать запрет на необоснованное повышение цен.
Если же антимонопольное законодательство будет нарушено, ведомство примет в отношении производителя соответствующие меры реагирования, предупредили в пресс-службе ФАС России.