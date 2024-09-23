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Курица

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Смертельный ужин. Трагедия в сибирском селе унесла жизни четырех детей
23 сентября, 07:23
Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
26 мая, 09:23
Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики
1 марта, 05:02
«Постный обед»: учителя омской школы не обнаружили в своей тарелке заявленную курицу
15 января, 05:38
2023
Куриная проверка, тюремный мошенник и крупное назначение. Омск сегодня
18 ноября 2023, 13:53
Из-за подорожания куриного мяса омское УФАС начало антикартельную проверку
18 ноября 2023, 04:30
В Минсельхозе опровергли информацию о дефиците куриного мяса в омских ресторанах
16 октября 2023, 11:27
«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске
31 мая 2023, 07:06

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