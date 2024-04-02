Дорогое удовольствие. В Омской области возросли цены на путевки в летние лагеря

В Омской области возросла стоимость путевок в летние лагеря. Согласно постановлению городской администрации, путевка в детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» в этом году будет стоить 30 000 рублей, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 24 862 рубля.