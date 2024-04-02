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Дорогое удовольствие. В Омской области возросли цены на путевки в летние лагеря

2 апреля 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области возросли цены на путевки в летние лагеря

Согласно постановлению городской администрации, стоимость путевки возросла до 30 000 рублей.

В Омской области возросла стоимость путевок в летние лагеря. Согласно постановлению городской администрации, путевка в детский оздоровительный лагерь «Юбилейный» в этом году будет стоить 30 000 рублей, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 24 862 рубля.

Путевка в лагерь, расположенный в поселке Ключи Омского района, рассчитана на одного человека. Время пребывания в учреждении — 21 день.

Напомним, что недавно стало известно, сколько зарабатывают руководители детских лагерей в Омской области. Так, например, в прошлом году руководитель ДОЛ «Иртышские зори» получал самую маленькую ежемесячную зарплату — 65 000 рублей, самую большую же получил глава оздоровительного лагеря «Дружные ребята» — 140 000 рублей.

От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
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