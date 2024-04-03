В таком виде не выйдут. В мэрии объяснили «спорное» перекрашивание омских трамваев

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Вчера в соцсетях распространились фотографии старого трамвая, перекрашенного в черно-красный цвет. Внешний вид транспорта моментально вызвал волну негодования у омичей, которые начали критиковать изменения и сравнивать такую расцветку с похоронной.
«Оставьте красно-белые. Ну или раскрасьте в другие цвета. Только не гробы. Был же трамвай радости, веселый такой. Ну зачем», — написала омичка Оксана.
В городской администрации поспешили успокоить омичей. В пресс-службе мэрии сообщили, что трамвай отремонтировали, а нанесенный слой черного цвета — это не краска, а грунтовка.
«В таком виде он, разумеется, на линию не выйдет. Более того, брендировать заново старый подвижной состав в ближайшее время не планируется», — добавили в мэрии.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске начали ходить автобусы, покрашенные в новые цвета. Оранжевый транспорт работает на маршрутах № 24, 78 и 61. Согласно новому брендированию, троллейбусы покрасят в зеленый цвет, трамваи — в красный, а автобусы, которые ходят по межрайонным маршрутам, — в синий.