В таком виде не выйдут. В мэрии объяснили «спорное» перекрашивание омских трамваев

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске начали ходить автобусы, покрашенные в новые цвета. Оранжевый транспорт работает на маршрутах № 24, 78 и 61. Согласно новому брендированию, троллейбусы покрасят в зеленый цвет, трамваи — в красный, а автобусы, которые ходят по межрайонным маршрутам, — в синий.