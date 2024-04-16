От летного училища до ОмДжета: история участника премии «Предприниматель ГОроДА–2024»

— В качестве прототипа мы взяли модель самолета с вертикальным взлетом, которые используем уже года три. Доработали, протестировали, собрали три штуки АФС-01, предназначенные для выполнения высокоточной аэрофотосъемки. Производством ни я, ни собранная под проект команда ранее не занимались, но несмотря на это уже через четыре месяца мы предложили законченный продукт с лучшим соотношением цены, качества и эксплуатационных характеристик. Почти сразу у нас начались продажи. Как показал анализ, мы одни из немногих, у кого можно купить данный вид аппаратов с отгрузкой через три-пять дней, а не через два-шесть месяцев и после 100% предоплаты.