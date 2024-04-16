От летного училища до ОмДжета: история участника премии «Предприниматель ГОроДА–2024»

Posted Сегодня, 04:46
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Среди них — Валерий Ярмошик, учредитель компании, которая разработала и выпускает беспилотные летательные аппараты. «ОмДжет-АФС-01» может выполнять вертикальный взлет и посадку в сложных условиях, что было доступно ранее только квадрокоптерам. С весом полезной нагрузки до трех килограммов он способен находиться в воздухе около двух часов со скоростью 70 км/ч. Такие аппараты используют для аэрофотосъемки труднодоступных удаленных мест. Есть модели «ОмДжетов», которые используют в геодезии и картографии, строительстве и архитектуре, экологии и природопользовании.
— Создание «ОмДжет» было вызвано только необходимостью, запросами рынка или вам самому хотелось этим заниматься? Не увлекались авиамодельным спортом?
— В школьные годы я собирал кордовые модели и хотел поступить в Ачинское летное училище. В 35 я увлекался радиоуправляемыми моделями самолетов, начал летать на мотопараплане и пытался с его помощью выполнить аэрофотосъемку. Моя другая компания «Национальный земельный фонд» около шести лет использует БПЛА при выполнении работ по всей стране. Идея запустить проект по производству беспилотников возникла, когда мы устали по три-шесть месяцев ждать очередной аппарат, который потом придется «допиливать» под наши требования.
— Кто разрабатывал этот продукт?
— В качестве прототипа мы взяли модель самолета с вертикальным взлетом, которые используем уже года три. Доработали, протестировали, собрали три штуки АФС-01, предназначенные для выполнения высокоточной аэрофотосъемки. Производством ни я, ни собранная под проект команда ранее не занимались, но несмотря на это уже через четыре месяца мы предложили законченный продукт с лучшим соотношением цены, качества и эксплуатационных характеристик. Почти сразу у нас начались продажи. Как показал анализ, мы одни из немногих, у кого можно купить данный вид аппаратов с отгрузкой через три-пять дней, а не через два-шесть месяцев и после 100% предоплаты.
Сейчас мы параллельно пополняем склад новыми экземплярами АФС-01, тестируем ВЛС-01 (воздушное лазерное сканирование) и самостоятельно разрабатываем модель «ОмДжет-Х-01», для которого будем производить корпуса в Омске.
— Получали ли вы какую-то поддержку от государства?
— Нет. На меня выходили инвесторы, желающие вложить деньги в наше производство, но пока хватает своих средств и хочется быть свободным в своем развитии на 100%.
— Насколько сейчас востребован ваш проект?
— Отрасль беспилотников активно развивается. Только в нашей не очень большой компании в работе применяется девять профессиональных беспилотных воздушных судов. У проекта «ОмДжет» есть продажи в Омске, Махачкале, сейчас тестируем модель для Краснодара (возможна продажа четырех-пяти единиц), есть потенциальные покупатели в Новосибирске, Екатеринбурге, и это при еще не сформированном отделе продаж и отсутствии рекламы. Пытаемся завязать контакты с федеральными министерствами в Москве — только «лесники» должны купить для своих нужд около пяти тысяч беспилотных воздушных судов в ближайшие три года.
— Вы впервые участвуете в премии, как узнали о ней?
— В разных городских конкурсах раньше участвовал, в этом — первый раз. Случайно попалась информация на просторах интернета. Решили, что интересно заявиться с нашим новым проектом «ОмДжет» в номинации «Омская марка». Мы изначально ассоциировали себя с Омском как в названии, так и в оформлении нашей продукции.
— Вы один из лидеров народного голосования, которое проходит на сайте предпринимательгорода.рф. Как думаете, чем вы завоевали столь широкую зрительскую поддержку?
— Меня как предпринимателя знают многие. Я или члены моей команды рассказывают о практических результатах использования нашего «ОмДжет-АФС-01» на профильных конференциях и семинарах. Мы проводим экскурсии для студентов профильных направлений ОмГАУ, сотрудничаем с ОмГТУ.
— Какими, по-вашему, должны быть главные качества, характеризующие предпринимателя?
— Главным качеством успешного предпринимателя я считаю рефлексию на происходящее вокруг, он должен улавливать тенденции рынка и постоянно под них меняться. Предприниматель должен чувствовать, что приведет его команду к успеху. А успех, на мой взгляд, это не количество заработанных денег, а удовлетворение от самого процесса, взаимодействия в команде, полученного в итоге результата. Мне всегда хочется быть в числе лидеров российского рынка, на котором я работаю, амбиции должны присутствовать обязательно.
Напомним, премия «Предприниматель ГОроДА — 2024» проводится при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторы премии — министерство экономического развития Омской области, центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России». Отбор победителей, как и в прошлые годы, пройдет в два этапа. На первом экспертный совет сформирует шорт-лист по каждой номинации, а затем свое решение озвучит наблюдательный совет премии, в состав которого входят руководители крупных омских компаний. Имена победителей назовут в конце мая — в преддверии Дня предпринимательства.