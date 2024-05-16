Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС

Напомним, что Файзуллин сегодня вместе с главой МЧС России Александром Куренковым посетил Омскую область, в частности наиболее пострадавший от затопления Усть-Ишимский район. Из этого района эвакуировали более 2000 человек. В самом Усть-Ишиме, по последним данным, затопленными остаются 210 домов и более 370 приусадебных участков.