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Усть-Ишимский район

Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС

16 мая 2024, 10:50
Фото: МЧС Омской области
Усть-Ишимский район

Режим ЧС из-за паводка будет объявлен на территории всей Омской области

Сегодня в регионе с визитом находится министр строительства России Ирек Файзуллин и глава МЧС Александр Куренков.

Стало известно, что в ближайшее время на территории всей Омской области из-за паводка объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом ТАСС сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин.

«Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону, и эта часть тоже будет отработана федеральной властью совместно с региональной», — отметил руководитель минстроя.

Напомним, что Файзуллин сегодня вместе с главой МЧС России Александром Куренковым посетил Омскую область, в частности наиболее пострадавший от затопления Усть-Ишимский район. Из этого района эвакуировали более 2000 человек. В самом Усть-Ишиме, по последним данным, затопленными остаются 210 домов и более 370 приусадебных участков.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Паводок#МЧС#Новости#Режим ЧС#Чс#Александр Куренков#Усть-Ишимский район#Подтопление#Затопление#Затопление Усть-Ишима#Ирек Файзуллин
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