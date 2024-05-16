Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Стало известно, что в ближайшее время на территории всей Омской области из-за паводка объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом ТАСС сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин.
«Будет объявлена чрезвычайная ситуация по региону, и эта часть тоже будет отработана федеральной властью совместно с региональной», — отметил руководитель минстроя.
Напомним, что Файзуллин сегодня вместе с главой МЧС России Александром Куренковым посетил Омскую область, в частности наиболее пострадавший от затопления Усть-Ишимский район. Из этого района эвакуировали более 2000 человек. В самом Усть-Ишиме, по последним данным, затопленными остаются 210 домов и более 370 приусадебных участков.