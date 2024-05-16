Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Иллюстрация

Штраф в полмиллиона. Экс-главу омского Госстройнадзора осудили за взятку бетоном

16 мая 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Экс-главу омского Госстройнадзора оштрафовали на полмиллиона по делу о взятке

Два года Анатолий Скоробогатько не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самуправления.

В Советском районном суде в среду, 15 мая, рассмотрели уголовное дело бывшего начальника Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько. Его обвинили в получении взятки и умалчивании информации о незаконных действиях директора одной из стройфирм.

Суд признал бывшего чиновника виновным. В пресс-службе суда Городу55 сообщили, что Скоробогатько оштрафовали на 500 тысяч рублей и лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Напомним, что взятку Скоробогатько получил еще 15 ноября 2021 года. Директор строительной компании вручил ему 5 кубометров бетона стоимостью 29 тысяч рублей. За это чиновник должен был беспрепятственно принять работу по строительству многоквартирного дома и выдать заключение о соответствии объекта проектной документации.

Обыски у экс-чиновника, кстати, прошли в 2022 году. Но в суд дело поступило только в конце 2023 года.

В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Суд#Уголовное дело#Коррупция#Взятка#Новости#Строители#Госстройнадзор#Анатолий Скоробогатько
Подпишитесь
Критический момент. На территории всей Омской области из-за паводка объявят режим ЧС
Сегодня, 10:50
«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков
Сегодня, 04:29
Разорвала нос и бока. Омские волонтеры вылечили и выпустили на волю косулю Авентию
Сегодня, 08:21
Проект одобрен. «Вайлдберриз» построит котельную для своего логоцентра под Омском
Сегодня, 09:37
Срочно. В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»
Вчера, 08:03
"