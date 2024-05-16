Штраф в полмиллиона. Экс-главу омского Госстройнадзора осудили за взятку бетоном

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Советском районном суде в среду, 15 мая, рассмотрели уголовное дело бывшего начальника Госстройнадзора Анатолия Скоробогатько. Его обвинили в получении взятки и умалчивании информации о незаконных действиях директора одной из стройфирм.
Суд признал бывшего чиновника виновным. В пресс-службе суда Городу55 сообщили, что Скоробогатько оштрафовали на 500 тысяч рублей и лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.
Напомним, что взятку Скоробогатько получил еще 15 ноября 2021 года. Директор строительной компании вручил ему 5 кубометров бетона стоимостью 29 тысяч рублей. За это чиновник должен был беспрепятственно принять работу по строительству многоквартирного дома и выдать заключение о соответствии объекта проектной документации.
Обыски у экс-чиновника, кстати, прошли в 2022 году. Но в суд дело поступило только в конце 2023 года.