В омском «Авангарде» прокомментировали лимит на легионеров в КХЛ

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Спортивный директор омского «Авангарда» Евгений Забуга сегодня, 3 апреля, рассказал, что в КХЛ в настоящее время не планируют менять лимит на количество легионеров в команде.
В рамках чемпионата КХЛ проходит чемпионат России по хоккею. Формат соревнования регламентируется Федерацией хоккея России и Минспорта РФ.
«Пока имеется действующее положение о проведении всероссийских соревнований по хоккею, в котором есть ограничение в количестве трех легионеров, и пока чемпионат России проводится внутри чемпионата КХЛ, каких-либо вариаций на эту тему быть не может. Три легионера — это правило, которое непоколебимо. В случае, если чемпионат КХЛ будет проводиться самостоятельно, у Лиги есть полномочия отменить любые ограничения на легионеров», — рассказал Забуга.
В настоящее время в команде «ястребов» играют три легионера: Рид Буше (США), Райан Спунер (Канада) и Томаш Юрчо (Чехия).
Также сегодня в клубе подвели итоги сезона и поделились планами на будущее. В команде нужны праворукий центральный нападающий и праворукие защитники. Также открыты вакансии для тренеров вратарей и защитников.