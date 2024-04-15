Старинный рецепт: как приготовить русское блюдо «Ушное»

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Способ его приготовления можно было встретить в самых разных разделах поваренных книг на протяжении многих веков. Кто-то считал, что это суп, другие думали, что ушное — похлебка, а некоторые и вовсе относили блюдо к жаркому.
Один из множества вариантов происхождения названия этого странного блюда — от слова «уха». Но оно не всегда готовилось из рыбы, нередко кто-то заменял ее всяким мясом. Так, в какой-то момент из воды доставали мясо и отправляли вместе с корнеплодами в горшки.
Кстати, были варианты ушного и без мяса. Желающие отведать этого яства с небольшим бюджетом использовали овощи, о чем свидетельствует старая пословица: «Свекольное тельное, да редечное ушное — то еда скупого». Однако есть варианты, когда повар добавляет и мясо, и овощи.
Предлагаем любопытным приготовить это старейшее блюдо и решить самим, к какому разделу поваренной книги ушное лучше отнести.
Ингредиенты
Сначала грудинку нужно разрезать на несколько частей и сложить в большой горшок или чугунную кастрюлю. Сверху положить крупно нарезанные овощи. Залить водой и добавить соль. Далее повар ставит горшок в разогретую и успевшую слегка остыть печь. В старых книгах такой режим называли «после выпечки хлебов».
На современной кухне необходимо разогреть духовку до 200 градусов, поставить туда горшок и убавить температуру до 100–120 градусов. При такой температуре и держат горшок, ничем не накрывая, в течение 5–6 часов (можно и дольше). В печи же ничего убавлять и регулировать не требуется. Постепенно остывая, печь отдаст свое тепло содержимому горшка и превратит его в аппетитное кушанье. Готовое блюдо заправляют толченым чесноком, укропом и петрушкой.