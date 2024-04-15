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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Старорусское блюдо, конечно, вряд ли похоже на шашлык.

Старинный рецепт: как приготовить русское блюдо «Ушное»

15 апреля 2024, 13:49
Фото: Город55
Старорусское блюдо, конечно, вряд ли похоже на шашлык.
Что такое ушное? Загадочное блюдо старорусской кухни, о котором, вероятно, известно немногим. Небольшая история ушного и рецепт — в материале Города55.

Способ его приготовления можно было встретить в самых разных разделах поваренных книг на протяжении многих веков. Кто-то считал, что это суп, другие думали, что ушное — похлебка, а некоторые и вовсе относили блюдо к жаркому.

Один из множества вариантов происхождения названия этого странного блюда — от слова «уха». Но оно не всегда готовилось из рыбы, нередко кто-то заменял ее всяким мясом. Так, в какой-то момент из воды доставали мясо и отправляли вместе с корнеплодами в горшки.

Кстати, были варианты ушного и без мяса. Желающие отведать этого яства с небольшим бюджетом использовали овощи, о чем свидетельствует старая пословица: «Свекольное тельное, да редечное ушное — то еда скупого». Однако есть варианты, когда повар добавляет и мясо, и овощи.

Предлагаем любопытным приготовить это старейшее блюдо и решить самим, к какому разделу поваренной книги ушное лучше отнести.

Как приготовить ушное

Ингредиенты

  • Баранья грудинка — 1 кг
  • Репа — 300 г
  • Морковь — 300 г
  • Репчатый лук — 200 г
  • Соль — по вкусу
  • Укроп — по вкусу
  • Петрушка — по вкусу
  • Чеснок — по вкусу

Сначала грудинку нужно разрезать на несколько частей и сложить в большой горшок или чугунную кастрюлю. Сверху положить крупно нарезанные овощи. Залить водой и добавить соль. Далее повар ставит горшок в разогретую и успевшую слегка остыть печь. В старых книгах такой режим называли «после выпечки хлебов».

На современной кухне необходимо разогреть духовку до 200 градусов, поставить туда горшок и убавить температуру до 100–120 градусов. При такой температуре и держат горшок, ничем не накрывая, в течение 5–6 часов (можно и дольше). В печи же ничего убавлять и регулировать не требуется. Постепенно остывая, печь отдаст свое тепло содержимому горшка и превратит его в аппетитное кушанье. Готовое блюдо заправляют толченым чесноком, укропом и петрушкой.

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#Алина Ясинская#Россия#Новости#Еда
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