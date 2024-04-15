Старинный рецепт: как приготовить русское блюдо «Ушное»

На современной кухне необходимо разогреть духовку до 200 градусов, поставить туда горшок и убавить температуру до 100–120 градусов. При такой температуре и держат горшок, ничем не накрывая, в течение 5–6 часов (можно и дольше). В печи же ничего убавлять и регулировать не требуется. Постепенно остывая, печь отдаст свое тепло содержимому горшка и превратит его в аппетитное кушанье. Готовое блюдо заправляют толченым чесноком, укропом и петрушкой.