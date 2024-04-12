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Posted Вчера, 20:58

Published Вчера, 20:58

Modified Вчера, 21:05

Updated Вчера, 21:05

Блюда русской кухни популярны и за пределами страны.

Русская кухня: национальные блюда с рецептами

12 апреля 2024, 20:58
Фото: Город55
Блюда русской кухни популярны и за пределами страны.
Блюда русской кухни поистине вкусные и сытные. Палитра для кулинарных творений богата, каждый найдет себе что-то по душе. Город55 собрал популярные рецепты русской кухни в одном материале.

Русские пельмени

Их начали готовить впервые на Урале. Прошло больше 600 лет, но это мясо в тесте остается одним из самых востребованных блюд. Для приготовления смешивают говяжий, бараний и куриный фарши, заготавливают пресное тесто (яйца, мука, вода). Рецепт пельменей простой. Конечно же, еще добавляются специи — перец горошком, пару лавровых листов. Сама форма пельменей напоминает ушную раковину. Их можно подавать с бульоном и без, кому как нравится. Популярный соус для пельменей — сметана, горчица, сливочное масло.

Солянка

Народная солянка состоит из множества ингредиентов. Сначала подготавливается бульон из мяса. Далее в него добавляют огурцы или грибы, маслины, лимон, рассол. Рецепт мясной солянки предполагает добавление отварного или жареного мяса, солонины, копченостей и колбасных продуктов.

Рыбная солянка готовится на основе соленой, отварной или копченой рыбы. Грибная солянка — из грибов. Это национальное блюдо России щедро приправляется зеленью, добавляется капуста, морковь, картошка по желанию.

Многие супы в блюдах России получаются достаточно сытными, чтобы утолить голод на несколько часов.Многие супы в блюдах России получаются достаточно сытными, чтобы утолить голод на несколько часов.
Многие супы в блюдах России получаются достаточно сытными, чтобы утолить голод на несколько часов.
Фото: Город55

Щи

Рецепт щи простой, основа — квашеная капуста с рассолом. Традиционная русская еда имеет кисловатый вкус. Кто-то готовит щи из щавеля, кстати говоря. Готовка много времени не занимает. Ингредиенты просто кладут в кипящий бульон и отваривают. Только в блюдо нужно добавить слегка тушеную квашеную капусту. Без зелени и кореньев также не обойтись и здесь.

Окрошка

Кто-то любит холодные супы, среди которых самых популярным является окрошка. Туда мелко режутся овощи, соления, мяса или рыба, а после перед подачей в тарелку заливают квас (кто-то предпочитает минеральную воду). Какое мясо для окрошки используется: говядина, курятина и колбасные продукты. Можно брать отварное, жареное или копченое. Свежести русскому блюду придают овощи: отварные картошка, морковь, огурцы (соленые или свежие). Ложка сметаны к блюду, приправ по вкусу и можно хвататься за ложки.

Русский борщ

Славянская кухня — это всегда про борщ. Вкусный и сытный суп готовили давным-давно как русские, так и украинцы. У блюда богатая история, рецепт борща передается от поколения к поколению. Так скажем, классический борщ готовится из говяжьего или свиного бульона с добавлением овощей. В воду кладут свеклу, капусту, морковь, картофель. Вкуснее суп с мясом становится с добавлением заправки для борща. Многие используют для этого сливки или сметану. По вековым традициям блюдо подают с расстегаем, пампушкой или с ржаным хлебом и салом.

Холодец

Мясное холодное блюдо нужно долго готовить. Сколько варить холодец? Приблизительное время — 5-7 часов. Для него выбирают головы, ноги, уши, хвосты, потому что в этом мясе много желирующих веществ. После удаления костей начинку холодца отправляют в бульон и разливают смесь по формам. В желеобразный деликатес русской кухни по желанию можно добавить нарезанную вареную морковь, чеснок, отварное яйцо.

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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Россия#Ресторан#Продукты#Новости#Кафе#Кухня#Еда#Традиции#Блюда#Традиционное блюдо
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