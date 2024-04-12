Русская кухня: национальные блюда с рецептами

Славянская кухня — это всегда про борщ. Вкусный и сытный суп готовили давным-давно как русские, так и украинцы. У блюда богатая история, рецепт борща передается от поколения к поколению. Так скажем, классический борщ готовится из говяжьего или свиного бульона с добавлением овощей. В воду кладут свеклу, капусту, морковь, картофель. Вкуснее суп с мясом становится с добавлением заправки для борща. Многие используют для этого сливки или сметану. По вековым традициям блюдо подают с расстегаем, пампушкой или с ржаным хлебом и салом.