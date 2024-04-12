Русская кухня: национальные блюда с рецептами

Posted Вчера, 20:58
Published Вчера, 20:58
Modified Вчера, 21:05
Updated Вчера, 21:05
Их начали готовить впервые на Урале. Прошло больше 600 лет, но это мясо в тесте остается одним из самых востребованных блюд. Для приготовления смешивают говяжий, бараний и куриный фарши, заготавливают пресное тесто (яйца, мука, вода). Рецепт пельменей простой. Конечно же, еще добавляются специи — перец горошком, пару лавровых листов. Сама форма пельменей напоминает ушную раковину. Их можно подавать с бульоном и без, кому как нравится. Популярный соус для пельменей — сметана, горчица, сливочное масло.
Народная солянка состоит из множества ингредиентов. Сначала подготавливается бульон из мяса. Далее в него добавляют огурцы или грибы, маслины, лимон, рассол. Рецепт мясной солянки предполагает добавление отварного или жареного мяса, солонины, копченостей и колбасных продуктов.
Рыбная солянка готовится на основе соленой, отварной или копченой рыбы. Грибная солянка — из грибов. Это национальное блюдо России щедро приправляется зеленью, добавляется капуста, морковь, картошка по желанию.
Рецепт щи простой, основа — квашеная капуста с рассолом. Традиционная русская еда имеет кисловатый вкус. Кто-то готовит щи из щавеля, кстати говоря. Готовка много времени не занимает. Ингредиенты просто кладут в кипящий бульон и отваривают. Только в блюдо нужно добавить слегка тушеную квашеную капусту. Без зелени и кореньев также не обойтись и здесь.
Кто-то любит холодные супы, среди которых самых популярным является окрошка. Туда мелко режутся овощи, соления, мяса или рыба, а после перед подачей в тарелку заливают квас (кто-то предпочитает минеральную воду). Какое мясо для окрошки используется: говядина, курятина и колбасные продукты. Можно брать отварное, жареное или копченое. Свежести русскому блюду придают овощи: отварные картошка, морковь, огурцы (соленые или свежие). Ложка сметаны к блюду, приправ по вкусу и можно хвататься за ложки.
Славянская кухня — это всегда про борщ. Вкусный и сытный суп готовили давным-давно как русские, так и украинцы. У блюда богатая история, рецепт борща передается от поколения к поколению. Так скажем, классический борщ готовится из говяжьего или свиного бульона с добавлением овощей. В воду кладут свеклу, капусту, морковь, картофель. Вкуснее суп с мясом становится с добавлением заправки для борща. Многие используют для этого сливки или сметану. По вековым традициям блюдо подают с расстегаем, пампушкой или с ржаным хлебом и салом.
Мясное холодное блюдо нужно долго готовить. Сколько варить холодец? Приблизительное время — 5-7 часов. Для него выбирают головы, ноги, уши, хвосты, потому что в этом мясе много желирующих веществ. После удаления костей начинку холодца отправляют в бульон и разливают смесь по формам. В желеобразный деликатес русской кухни по желанию можно добавить нарезанную вареную морковь, чеснок, отварное яйцо.