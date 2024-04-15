Сибирячка едва не погибла во время прогулки по центру Кемерова

Жительница Кемерова после утренней прогулки по центру города едва не попала в больницу: с балкона на землю в нескольких метрах от сибирячки осыпалась штукатурка. Сибирячка не пострадала, однако она опасается, что это не последнее обрушение, и следует огородить опасный участок сигнальной лентой.