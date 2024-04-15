Сибирячка едва не погибла во время прогулки по центру Кемерова

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Жительница Кемерова после утренней прогулки по центру города едва не попала в больницу: с балкона на землю в нескольких метрах от сибирячки осыпалась штукатурка. Сибирячка не пострадала, однако она опасается, что это не последнее обрушение, и следует огородить опасный участок сигнальной лентой.
По словам девушки, все произошло недалеко от остановки «Драмтеатр». В здании, с которого упала штукатурка, находится Кузбасский краеведческий музей.
Кемеровчанка запечатлела случившееся на телефон и поделилась снимками с изданием. На кадрах видно, что на тротуаре лежат крупные куски штукатурки, а на одном из балконов на стоящем рядом здании не хватает декоративных элементов.
Официальных комментариев по ситуации от ответственных ведомств издание не приводит.
Ранее Город55 рассказывал, что в здании одного из роддомов Омска осыпалась штукатурка, а вдобавок к этому сломалась вентиляция. Подробнее — в материале ниже.