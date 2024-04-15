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Иллюстрация

Сибирячка едва не погибла во время прогулки по центру Кемерова

15 апреля 2024, 05:45
Фото: 1MI
Иллюстрация
Девушке на голову упала штукатурка, о чем она рассказала порталу «Сибдепо».

Жительница Кемерова после утренней прогулки по центру города едва не попала в больницу: с балкона на землю в нескольких метрах от сибирячки осыпалась штукатурка. Сибирячка не пострадала, однако она опасается, что это не последнее обрушение, и следует огородить опасный участок сигнальной лентой.

По словам девушки, все произошло недалеко от остановки «Драмтеатр». В здании, с которого упала штукатурка, находится Кузбасский краеведческий музей.

Кемеровчанка запечатлела случившееся на телефон и поделилась снимками с изданием. На кадрах видно, что на тротуаре лежат крупные куски штукатурки, а на одном из балконов на стоящем рядом здании не хватает декоративных элементов.

Официальных комментариев по ситуации от ответственных ведомств издание не приводит.

Ранее Город55 рассказывал, что в здании одного из роддомов Омска осыпалась штукатурка, а вдобавок к этому сломалась вентиляция. Подробнее — в материале ниже.

Разваливается по частям. В роддоме Омска посыпалась штукатурка и сломалась вентиляция
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#Ольга Акамова#Происшествия#Омск#Роддом#Новости#Центр города#Балкон#Телефон#Прогулка#Штукатурка#Тротуар#Кемерово
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