Леонид Полежаев о строительстве собора: «Дай Бог, чтобы политическая воля проснулась»

Posted 5 апреля, 07:19
Published 5 апреля, 07:19
Modified 5 апреля, 07:21
Updated 5 апреля, 07:21
Вчера, 4 апреля, митрополит Омский и Таврический Дионисий высказался о возможности восстановления Ильинского собора в центре Омска. Он рассказал на встрече с журналистами, что считает строительство церкви и перенос памятника Ленину необходимыми, а летом планирует организовать крестный ход. Мы позвонили бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву, одному из самых влиятельных сторонников восстановления собора, чтобы узнать его мнение.
Полежаев рассказал, что о вчерашнем выступлении митрополита еще не слышал. Он встречался с Дионисием, но темы, связанные с Ильинским собором, во время этих встреч не обсуждались.
— О вероятности такого, о том, что есть желание восстановить храм, мы говорили, но не было ничего подробного, — уточнил бывший губернатор.
Планы митрополита Полежаев в целом поддерживает, но понимает, что в прошлом были упущены прекрасные возможности.
— Дай Бог, дай Бог, — прокомментировал он слова Дионисия о том, что храм нужно восстановить. — Когда у Полежаева были деньги, он предлагал это сделать. Тогда можно было обойтись без всяких бюджетных вложений, но не хватило политической воли. Дай Бог, чтобы сейчас политическая воля проснулась…
Напомним: Леонид Полежаев в последние годы активно выступает за строительство собора на Ильинской горке. Бывший митрополит Владимир в 2022 году на инаугурации мэра Омска Сергея Шелеста сказал ему: «С вами будем строить Ильинский собор». Впрочем, против появления в центре города новой церкви выступают многие омичи.