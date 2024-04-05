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Posted 5 апреля, 07:19

Published 5 апреля, 07:19

Modified 5 апреля, 07:21

Updated 5 апреля, 07:21

Леонид Полежаев

Леонид Полежаев о строительстве собора: «Дай Бог, чтобы политическая воля проснулась»

5 апреля 2024, 07:19
Фото: Город55
Леонид Полежаев

Леонид Полежаев прокомментировал планы восстановления Ильинского собора

Бывший губернатор уверен, что в прошлом была упущена прекрасная возможность.

Вчера, 4 апреля, митрополит Омский и Таврический Дионисий высказался о возможности восстановления Ильинского собора в центре Омска. Он рассказал на встрече с журналистами, что считает строительство церкви и перенос памятника Ленину необходимыми, а летом планирует организовать крестный ход. Мы позвонили бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву, одному из самых влиятельных сторонников восстановления собора, чтобы узнать его мнение.

Полежаев рассказал, что о вчерашнем выступлении митрополита еще не слышал. Он встречался с Дионисием, но темы, связанные с Ильинским собором, во время этих встреч не обсуждались.

— О вероятности такого, о том, что есть желание восстановить храм, мы говорили, но не было ничего подробного, — уточнил бывший губернатор.

Планы митрополита Полежаев в целом поддерживает, но понимает, что в прошлом были упущены прекрасные возможности.

— Дай Бог, дай Бог, — прокомментировал он слова Дионисия о том, что храм нужно восстановить. — Когда у Полежаева были деньги, он предлагал это сделать. Тогда можно было обойтись без всяких бюджетных вложений, но не хватило политической воли. Дай Бог, чтобы сейчас политическая воля проснулась…

Напомним: Леонид Полежаев в последние годы активно выступает за строительство собора на Ильинской горке. Бывший митрополит Владимир в 2022 году на инаугурации мэра Омска Сергея Шелеста сказал ему: «С вами будем строить Ильинский собор». Впрочем, против появления в центре города новой церкви выступают многие омичи.

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#Омск#Новости#Леонид Полежаев#Николай Эйхвальд#Ильинский собор
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