Леонид Полежаев о строительстве собора: «Дай Бог, чтобы политическая воля проснулась»

Вчера, 4 апреля, митрополит Омский и Таврический Дионисий высказался о возможности восстановления Ильинского собора в центре Омска. Он рассказал на встрече с журналистами, что считает строительство церкви и перенос памятника Ленину необходимыми, а летом планирует организовать крестный ход. Мы позвонили бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву, одному из самых влиятельных сторонников восстановления собора, чтобы узнать его мнение.