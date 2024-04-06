Достаточно соборов. Депутат Госдумы высказался о строительстве нового храма в Омске

Депутат Госдумы РФ и первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин высказался об идее постройки нового храма в Омске, слова чиновника передал его помощник Иван Федин. Алехин уверен, что православных учреждений в центре Омска достаточно, постройка нового не обдумана, и, кроме того, не поддерживается большинством горожан.