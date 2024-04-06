Достаточно соборов. Депутат Госдумы высказался о строительстве нового храма в Омске

Posted 6 апреля, 10:16
Published 6 апреля, 10:16
Modified 6 апреля, 10:16
Updated 6 апреля, 10:16
Депутат Госдумы РФ и первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин высказался об идее постройки нового храма в Омске, слова чиновника передал его помощник Иван Федин. Алехин уверен, что православных учреждений в центре Омска достаточно, постройка нового не обдумана, и, кроме того, не поддерживается большинством горожан.
Депутат отрицательно относится к идее и по другой причине. При восстановлении Ильинской церкви будет снесен памятник Ленину, а это, по мнению Алехина, может поспособствовать росту социальной напряженности и своеобразному «расколу» жителей города.
«Культовых, православных учреждений в центре Омска более чем достаточно. Подавляющее большинство омичей выступают против строительства очередного храма. Полежаев снес памятник Ленину у Заксобрания Омской области из-за якобы „неуместного“ соседства с построенным им Успенским собором. Стране нужно единство, а не реализация необдуманных проектов», — написал депутат.
Отметим, что омичи, действительно, настроены к идее категорично. Многие горожане не видят надобности в постройке еще одного собора и предлагают вложить средства в благоустройство города.
«Соборы в Омске меньше всего нужны. Посмотрите как захламлен город, не ухожен. Во дворах дороги разбиты машинами. Машины ставят прямо во двор, так как нет нормальных парковок. Дворы не оборудованы под детские или спортивные площадки. Много можно перечислять», — считает омичка Мария.
«Чего у нас в избытке, так это торговых комплексов, соборов, часовен, церквей… Постройте уже что-нибудь для улучшения жизни горожан! Школы, детсады и больницы — вот что необходимо!» — добавила горожанка Юлия.
Напомним, что за идею построить в Омске еще один храм выступил экс-губернатор Леонид Полежаев. Он рассказал Городу55, что надеется на осуществление задумки. Ранее о восстановлении Ильинского собора в центре Омска говорил митрополит Омский и Таврический Дионисий.