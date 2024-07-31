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Ильинский собор

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Июль
Леонид Полежаев предложил сделать в центре Омска голограмму Ильинского собора
31 июля, 06:21
Апрель
О расколе общества речь не идет: в РПЦ ответили омскому депутату-коммунисту Алехину
16 апреля, 07:14
Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину
15 апреля, 09:04
Достаточно соборов. Депутат Госдумы высказался о строительстве нового храма в Омске
6 апреля, 10:16
Леонид Полежаев о строительстве собора: «Дай Бог, чтобы политическая воля проснулась»
5 апреля, 07:19

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