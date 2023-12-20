«Придется отвозить в Омск». Район на 26 тысяч человек остался без патологоанатома

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Как выяснил Город55, в Черлакском районе в местной ЦРБ уже более месяца не работает морг. Ранее в медицинском учреждении трудился патологоанатомом врач, гражданин другого государства, но он уволился и уехал на родину. Информацию подтвердили в региональном минздраве. Подробности Городу55 рассказала исполняющий обязанности главврача Черлакской ЦРБ Любовь Крицкая.
«У нас уволился доктор. Ищем сейчас специалиста, область тоже нам помогает искать, везде написали. Вскрытия проводятся судебно-медицинской экспертизой, подаем сведения об умерших. На судмедэкспертизу отвозит полиция», — сообщила исполняющий обязанности главврача.
Местные жители в разговоре с корреспондентом Города55 высказали опасения, что отделение патологоанатомии в ЦРБ может и вовсе закрыться, а тела умерших придется отвозить на вскрытие в Омск, что повлечет за собой расходы. Однако пока таких прецедентов не было.
«Сейчас договариваемся с учреждениями в Омске, в которых есть морг, чтобы туда отвозить, но будем стараться привозить назад. Со сложным диагнозом придется отвозить в Омск, ждать вскрытия и забирать назад. Сейчас только полиция отвозит. Мы не увозили ни одного пациента пока что», — рассказала Любовь Крицкая.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области спрос на врачей различных специальностей вырос за год на 17%. В регионе наблюдается дефицит медицинских кадров. Что касается врачей-патологоанатомов, то, например, в настоящее время открыта вакансия в Областной клинической больнице. Сотруднику на полной ставке готовы предложить от 24 400 до 34 000 рублей.