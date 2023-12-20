«Придется отвозить в Омск». Район на 26 тысяч человек остался без патологоанатома

Местные жители в разговоре с корреспондентом Города55 высказали опасения, что отделение патологоанатомии в ЦРБ может и вовсе закрыться, а тела умерших придется отвозить на вскрытие в Омск, что повлечет за собой расходы. Однако пока таких прецедентов не было.