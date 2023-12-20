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«Придется отвозить в Омск». Район на 26 тысяч человек остался без патологоанатома

20 декабря 2023, 05:06
Фото: 1MI
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В Омской области район на 26 тысяч человек остался без морга

Бывший врач, гражданин другого государства, уволился и уехал на родину.

Как выяснил Город55, в Черлакском районе в местной ЦРБ уже более месяца не работает морг. Ранее в медицинском учреждении трудился патологоанатомом врач, гражданин другого государства, но он уволился и уехал на родину. Информацию подтвердили в региональном минздраве. Подробности Городу55 рассказала исполняющий обязанности главврача Черлакской ЦРБ Любовь Крицкая.

«У нас уволился доктор. Ищем сейчас специалиста, область тоже нам помогает искать, везде написали. Вскрытия проводятся судебно-медицинской экспертизой, подаем сведения об умерших. На судмедэкспертизу отвозит полиция», — сообщила исполняющий обязанности главврача.

Местные жители в разговоре с корреспондентом Города55 высказали опасения, что отделение патологоанатомии в ЦРБ может и вовсе закрыться, а тела умерших придется отвозить на вскрытие в Омск, что повлечет за собой расходы. Однако пока таких прецедентов не было.

«Сейчас договариваемся с учреждениями в Омске, в которых есть морг, чтобы туда отвозить, но будем стараться привозить назад. Со сложным диагнозом придется отвозить в Омск, ждать вскрытия и забирать назад. Сейчас только полиция отвозит. Мы не увозили ни одного пациента пока что», — рассказала Любовь Крицкая.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области спрос на врачей различных специальностей вырос за год на 17%. В регионе наблюдается дефицит медицинских кадров. Что касается врачей-патологоанатомов, то, например, в настоящее время открыта вакансия в Областной клинической больнице. Сотруднику на полной ставке готовы предложить от 24 400 до 34 000 рублей.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Зарплата.ру
Рентгенологи и терапевты. Стало известно, каких врачей не хватает в Омской области
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#Общество#Больница#Медицина#Врач#Умер#Евгений Игишев#ЦРБ#Морг
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