Опыт работы

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Ноябрь
Смена руководства. Роман Козлов занял пост начальника омской исправительной колонии
1 ноября, 10:01
Сентябрь
Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
5 сентября, 07:03
Август
В правительстве Омской области ищут помощника для работы в представительстве в Москве
24 августа, 04:12
Мэрия Омска срочно набирает рабочих и водителей. Сколько им готовы платить
20 августа, 06:39
Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
20 августа, 05:09
В Омске вновь ищут специалистов, которые проследят за нарушениям в сфере ЖКХ
19 августа, 04:31
Июнь
Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открыли вакансии для начальников и специалистов
24 июня, 05:14
Апрель
Омский НПЗ организовал первый кейс-чемпионат «PRO нефть» для студентов колледжей
Лучшие студенты Омского промышленно-экономического и Университетского химико-механического колледжей соревновались в знаниях о нефтепереработке.
19 апреля, 11:20
«Приходится в Омск ездить». Черлакский район остался без врача-хирурга
15 апреля, 10:04
Март
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
19 марта, 05:42
До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске
9 марта, 08:04
Февраль
Теперь официально. Омский депобр возглавила Лариса Крючкова
19 февраля, 04:13
Аналитики назвали 3 самые высокооплачиваемые вакансии в Омске
В компании «Авито Работа» омичам назвали, на какие вакансии стоит обратить внимание в феврале.
8 февраля, 02:56

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