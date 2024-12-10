gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

ТСЖ

Выбрать дату
2024
В Омске появился список с нарушителями, плохо убирающими снег и наледь
Мэрия города начала публиковать списки организаций, нарушающих правила уборки снега и наледи.
10 декабря, 07:42
Омичам подробно рассказали о готовности к предстоящему отопительному сезону
19 сентября, 10:04
Теперь сухо и тепло. Омские приставы заставили ТСЖ починить крышу в многоэтажке
Омичка долгое время пыталась добиться от ТСЖ ремонта протекающей кровли. Однако провели его только после вмешательства в дело судебных приставов.
7 августа, 05:23
«Продадим в хорошие руки». В Омске выставили на продажу квартиру с батутом за 25 млн
13 апреля, 08:44
Гендиректор омского завода металлоконструкций возглавил элитное ТСЖ
23 января, 13:11
2023
Когда вернется отопление? Омская ТЭЦ-5 вышла на полную мощность
Энергетики отчитались о возвращении в строй всех агрегатов ТЭЦ-5.
10 декабря 2023, 03:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика