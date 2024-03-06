Зданию 86 лет. В Омске за 17,5 млн продают квартиру с видом на здание правительства

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В Омске на улице Ивана Алексеева предлагается к продаже трехкомнатная квартира в элитном доме. Объявление было опубликовано на сайте «ЦИАН». Собственник просит за недвижимость площадью 64 квадратных метра 17,5 миллионов рублей.
Из окон квартиры на третьем этаже 6-этажного дома открывается вид на здание регионального правительства и стадион «Динамо». Дом был построен еще до Великой Отечественной войны, и на данный момент ему уже 86 лет.
Интерьер квартиры выполнен в традиционном стиле, который часто встречается в омских квартирах этого ценового сегмента. В квартире есть диваны с парчовой обивкой, гобелены на стенах, массивная мебель и обои с вензелями. Высокие потолки и просторная лоджия добавляют комфорта. Во дворе есть место для парковки автомобиля и ячейка для хранения вещей.
Ранее в Омске выставили на продажу помещение ресторана «The Дым», расположенного в бывшем купеческом особняке. В объявлении указано, что помещение продается за 38 миллионов рублей и может быть адаптировано под любые виды деятельности.