Зданию 86 лет. В Омске за 17,5 млн продают квартиру с видом на здание правительства

Интерьер квартиры выполнен в традиционном стиле, который часто встречается в омских квартирах этого ценового сегмента. В квартире есть диваны с парчовой обивкой, гобелены на стенах, массивная мебель и обои с вензелями. Высокие потолки и просторная лоджия добавляют комфорта. Во дворе есть место для парковки автомобиля и ячейка для хранения вещей.