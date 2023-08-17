Грозит уголовка. В Омской области задержали браконьеров за незаконную рыбалку

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Омские пограничники задержали двоих мужчин за незаконную рыбалку, сообщили сегодня, 17 августа, в региональном УФСБ.
Браконьеры рыбачили на самоходной лодке на Иртыше возле села Малый Атмас в Черлакском районе. Для ловли они использовали сеть. Пограничники изъяли 4 стерляди, 2 судака, 1 леща. Сумма ущерба, нанесенного водным ресурсам, составила 24 898 рублей.
В УФСБ напомнили, что вылов стерляди запрещен законодательством, так как рыба причислена к вымирающим.
В отношении мужчин сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омском облсуде рассмотрят дело о незаконной ловле. На скамье подсудимых окажутся двое местных жителей, также пойманных на добыче стерляди.