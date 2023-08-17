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Published Сегодня, 06:02

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Грозит уголовка. В Омской области задержали браконьеров за незаконную рыбалку

17 августа 2023, 06:02
Фото: 1MI
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Омские пограничники поймали браконьеров за ловлей стерляди

Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

Омские пограничники задержали двоих мужчин за незаконную рыбалку, сообщили сегодня, 17 августа, в региональном УФСБ.

Браконьеры рыбачили на самоходной лодке на Иртыше возле села Малый Атмас в Черлакском районе. Для ловли они использовали сеть. Пограничники изъяли 4 стерляди, 2 судака, 1 леща. Сумма ущерба, нанесенного водным ресурсам, составила 24 898 рублей.

В УФСБ напомнили, что вылов стерляди запрещен законодательством, так как рыба причислена к вымирающим.

В отношении мужчин сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омском облсуде рассмотрят дело о незаконной ловле. На скамье подсудимых окажутся двое местных жителей, также пойманных на добыче стерляди.

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#Браконьеры#Браконьерство#Рыбалка#УФСБ#УФСБ Омской области#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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