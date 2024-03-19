Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Омский суд вынес приговор мужчине за незаконный алкобизнес

24 тысячи бутылок. Суд вынес приговор омичку за незаконный алкобизнес

19 марта 2024, 11:48
Фото: 1MI

Омский суд вынес приговор мужчине за незаконный алкобизнес

Нарушителю предстоит 2 года заключения, в ходе обысков у него изъяли десятки тысяч немаркированных пачек сигарет и бутылок алкоголя.

Делом 52-летнего омича занимался Октябрьский районный суд. Мужчину признали виновным в приобретении и продаже немаркированной продукции в крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), а также в незаконном обороте этилового спирта, алкогольной продукции (п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ) и использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ).

Подсудимый не имел разрешения на торговлю алкоголем и сигаретами, но, несмотря на это, больше года вел свой подпольный бизнес — с 7 ноября 2022 по 25 января 2023 года. Во время обысков на складе, где он хранил продукцию, полицейские изъяли более 24 тысяч бутылок немаркированного алкоголя и 20 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость всех товаров превысила 10,3 миллиона рублей. Кроме того, омич пользовался чужими логотипами для своей продукции, это принесло значительный ущерб их реальным обладателям — 2,7 млн рублей.

В результате Октябрьский районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 2 месяцев заключения с условным сроком 2 года. Виновный должен будет вернуть весь причиненный ущерб.

В омском магазине нашли тысячи немаркированных товаров для вейпинга
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Суд#Алкоголь#Приговор#Нарушение#Нелицензированный алкоголь#Алкогольная продукция#Новости#Приговор суда#Стоимость алкоголя#Алкогольный рынок#Нарушитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Продажа алкоголя
Подпишитесь
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
Сегодня, 07:23
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
Вчера, 10:49
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
Сегодня, 05:42
В омском дептрансе признали неперспективной идею полуэкспресса на Левый берег
Сегодня, 03:30
Четвертый зимний месяц. Омичей предупредили, что на смену оттепели придет похолодание
Сегодня, 08:44
Проиграли по всем моментам: «Авангард» пропустил 7 безответных шайб от «Локомотива»
Сегодня, 04:20
"