24 тысячи бутылок. Суд вынес приговор омичку за незаконный алкобизнес

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Делом 52-летнего омича занимался Октябрьский районный суд. Мужчину признали виновным в приобретении и продаже немаркированной продукции в крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), а также в незаконном обороте этилового спирта, алкогольной продукции (п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ) и использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ).
Подсудимый не имел разрешения на торговлю алкоголем и сигаретами, но, несмотря на это, больше года вел свой подпольный бизнес — с 7 ноября 2022 по 25 января 2023 года. Во время обысков на складе, где он хранил продукцию, полицейские изъяли более 24 тысяч бутылок немаркированного алкоголя и 20 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость всех товаров превысила 10,3 миллиона рублей. Кроме того, омич пользовался чужими логотипами для своей продукции, это принесло значительный ущерб их реальным обладателям — 2,7 млн рублей.
В результате Октябрьский районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет и 2 месяцев заключения с условным сроком 2 года. Виновный должен будет вернуть весь причиненный ущерб.