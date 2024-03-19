24 тысячи бутылок. Суд вынес приговор омичку за незаконный алкобизнес

Подсудимый не имел разрешения на торговлю алкоголем и сигаретами, но, несмотря на это, больше года вел свой подпольный бизнес — с 7 ноября 2022 по 25 января 2023 года. Во время обысков на складе, где он хранил продукцию, полицейские изъяли более 24 тысяч бутылок немаркированного алкоголя и 20 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость всех товаров превысила 10,3 миллиона рублей. Кроме того, омич пользовался чужими логотипами для своей продукции, это принесло значительный ущерб их реальным обладателям — 2,7 млн рублей.