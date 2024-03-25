Омич предстанет перед судом за незаконный вывод за рубеж валюты на 70 млн рублей

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
В период с 2020 по 2021 год обвиняемый и его сообщник, используя подставное юридическое лицо, перевели 70 млн рублей за рубеж в иностранной валюте (доллары США и евро). Для этого они представили в банк документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
В результате мужчину и его соучастника задержали, а материалы уголовного дела были переданы в суд. Теперь уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд. Расследование уголовного дела в отношении другого участника продолжается.
Стоит отметить, что ранее руководитель компании уже имел проблемы с законом, связанные с незаконным образованием юридического лица и неправомерным оборотом средств платежей. Он был приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.