Омич предстанет перед судом за незаконный вывод за рубеж валюты на 70 млн рублей

В период с 2020 по 2021 год обвиняемый и его сообщник, используя подставное юридическое лицо, перевели 70 млн рублей за рубеж в иностранной валюте (доллары США и евро). Для этого они представили в банк документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.