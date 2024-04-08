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Posted Вчера, 13:34

Published Вчера, 13:34

Modified Вчера, 14:59

Updated Вчера, 14:59

В Омске ресторатор покрасил здание на улице Ленина в синий цвет

Омский предприниматель окрасил здание своего ресторана на улице Ленина в синий цвет

8 апреля 2024, 13:34
Фото: Город55

В Омске ресторатор покрасил здание на улице Ленина в синий цвет

Владелец ресторана «NANA» решил изменить цвет здания-памятника на Любинском проспекте, но такая идея не понравилась горожанам, на ситуацию отреагировал мэр Сергей Шелест.

Предприниматель Антон Назаренко, которому принадлежит еще не открывшийся ресторан «NANA» на улице Ленина, решил сделать вход в заведение более ярким и покрасить часть постройки в синий цвет.

Однако такую инициативу не поддержали ни омичи, ни мэр города Сергей Шелест. Градоначальник сообщил, что облик здания-памятника скоро вернется в прежний вид, за этим проследит администрация города.

«Появилась информация о том, что один из предпринимателей решил самостоятельно внести разнообразие в облик Любинского проспекта и окрасил часть занимаемого им здания в синий цвет. Спешу сообщить, что эта инициатива остановлена, цветовой стиль улицы будет сохранен. Бизнесмен вернет всё в нормативное состояние», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Фото: «Омск Live» / Скриншот

Ситуацию прокомментировал и сам ресторатор. По его словам, команда не подумала, что покраску в яркий цвет нужно было согласовать. Предприниматель уверил, что обновит фасад и вернет прежний цвет в ближайшие дни.

«Основные цвета ресторана — бордовый и синий. Мы решили сделать вход ярким. Цвет самого здания не трогали, покрасили именно нижнюю часть. Мы что-то не подумали, что яркий цвет нужно согласовывать. С точки зрения визуала это красиво и ярко. Но с точки зрения города… Мы уберем этот синий цвет, покрасим обратно в бежевый. Думаю, в среду уже все вернется. Исправим. Город любим, традиции уважаем!» — передает слова Антона Назаренко «NGS55.RU».
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#Бизнесмен#Омск#Омская область#Бизнес и власть#Ресторан#Новости#Бизнес малый и средний#Ресторанное дело#Анастасия Баянова
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