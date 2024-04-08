Омский предприниматель окрасил здание своего ресторана на улице Ленина в синий цвет

Posted Вчера, 13:34
Published Вчера, 13:34
Modified Вчера, 14:59
Updated Вчера, 14:59
Предприниматель Антон Назаренко, которому принадлежит еще не открывшийся ресторан «NANA» на улице Ленина, решил сделать вход в заведение более ярким и покрасить часть постройки в синий цвет.
Однако такую инициативу не поддержали ни омичи, ни мэр города Сергей Шелест. Градоначальник сообщил, что облик здания-памятника скоро вернется в прежний вид, за этим проследит администрация города.
«Появилась информация о том, что один из предпринимателей решил самостоятельно внести разнообразие в облик Любинского проспекта и окрасил часть занимаемого им здания в синий цвет. Спешу сообщить, что эта инициатива остановлена, цветовой стиль улицы будет сохранен. Бизнесмен вернет всё в нормативное состояние», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Ситуацию прокомментировал и сам ресторатор. По его словам, команда не подумала, что покраску в яркий цвет нужно было согласовать. Предприниматель уверил, что обновит фасад и вернет прежний цвет в ближайшие дни.
«Основные цвета ресторана — бордовый и синий. Мы решили сделать вход ярким. Цвет самого здания не трогали, покрасили именно нижнюю часть. Мы что-то не подумали, что яркий цвет нужно согласовывать. С точки зрения визуала это красиво и ярко. Но с точки зрения города… Мы уберем этот синий цвет, покрасим обратно в бежевый. Думаю, в среду уже все вернется. Исправим. Город любим, традиции уважаем!» — передает слова Антона Назаренко «NGS55.RU».