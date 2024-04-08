В Омске посчитали, во сколько обходятся бюджету «зайцы»

В общей сложности за 2023 год ПП-8 собрало с пассажиров 1 524 млн рублей. Учитывая, что без кондукторов к концу 2024 года будет ходить 77% муниципального транспорта (и на этом, по-видимому, дело не остановится), в администрации оценивают возможные потери бюджета из-за «зайцев» в 180 млн рублей.