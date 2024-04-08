В Омске посчитали, во сколько обходятся бюджету «зайцы»

Posted Вчера, 08:14
Published Вчера, 08:14
Modified Вчера, 08:16
Updated Вчера, 08:16
В Омском городском Совете на этой неделе пройдет очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Один из пунктов повестки — отчет главы дептранса Вадима Кормильца о борьбе с безбилетниками (эту тему в ГС обсуждают регулярно).
Из доклада, копия которого есть в распоряжении Города55, следует, что к 20 марта контролеры, работающие на Пассажирское предприятие №8, успели совершить 334 рейда. При этом они проверили 9,7 тысяч автобусов, «дообилетили» 19 240 человек, составили 1 208 актов об административном правонарушении.
Депутаты уже обращали внимание на тот факт, что бюджетные затраты на контролеров превышают совокупный объем штрафов, которые они собирают. Кормилец на это отвечал, что контроль имеет главным образом профилактический эффект, и теперь дептранс предоставил данные, помогающие оценить масштаб проблемы.
— В середине 2023 года было проведено тестирование системы подсчета пассажиропотока на транспорте, — сообщается в докладе. — Система осуществляет распознавание человека, а также подсчет вошедших и вышедших пассажиров. Итоговые данные были проверены «ручным» способом, выявленные отклонения в среднем составляют 0,89%. Затем было произведено сравнение количества вошедших и вышедших пассажиров и фактически произведенных транзакций. Тестовые испытания показали потери в оплате проезда на транспорте, работающем с использованием бескондукторной системы, до 12%.
В общей сложности за 2023 год ПП-8 собрало с пассажиров 1 524 млн рублей. Учитывая, что без кондукторов к концу 2024 года будет ходить 77% муниципального транспорта (и на этом, по-видимому, дело не остановится), в администрации оценивают возможные потери бюджета из-за «зайцев» в 180 млн рублей.
Напомним: в начале года в городском Совете звучали предложения «искоренить» безбилетников. Для этого предлагалось создать новую службу контроля, которая бы работала в транспорте всех видов и всех форм собственности и сделала бы наказание для «зайца» неотвратимым.