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Контролеры

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2024
«Есть затруднение»: выяснилось, что омские контролеры не могут штрафовать «зайцев»
5 декабря, 05:24
В Омске думают над созданием единой службы охоты на «зайцев»
11 июля, 10:07
В Омске посчитали, во сколько обходятся бюджету «зайцы»
8 апреля, 08:14
Омские депутаты решили «искоренить» безбилетников в транспорте
25 января, 09:04
2023
В Омске на контроль за безбилетниками планируют тратить по 725 тысяч в месяц
21 августа 2023, 06:11
Омские контролеры будут работать совместно с полицией
12 мая 2023, 09:14
2022
Альтернатива кондукторам. Омские автобусы пообещали оборудовать валидаторами
Автобусы собираются переоборудовать из-за нехватки кондукторов.
12 августа 2022, 09:00

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