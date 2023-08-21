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Published Сегодня, 06:11

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В Омске на контроль за безбилетниками планируют тратить по 725 тысяч в месяц

21 августа 2023, 06:11
Фото: 1MI
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Ежедневно будет проходить не менее 90 проверок.

В Омске ищут подрядчика, готового проконтролировать оплату проезда на маршрутах, где установлены валидаторы. Заявку разместило пассажирское предприятие № 8, предложения от исполнителей принимаются до 11 сентября.

Согласно документам, необходимо будет проводить 90 проверок ежедневно — по 3 раза в каждом из 30 транспортных средств. Контракт рассчитан на три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь.

«Месячная сумма платежа определяется исходя из стоимости проверки 1 транспортного средства в размере 260 рублей, включает в себя НДС, и фактически оказанных услуг и не может превышать 725 400 рублей», — говорится в документах.

Таким образом, максимальная цена контракта за 3 месяца составит 2 176 200 рублей.

Проверку оплаты проезда будут фиксировать на видео.

Ранее в департаменте транспорта администрации Омска признали малоэффективной работу системы оплаты через валидаторы при отсутствии контролеров.

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#Евгений Игишев#Валидатор#Контролеры#Транспорт#Городской транспорт#Муниципальный транспорт#Общество#Омск#Омская область
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