Искал «закладку» и попался. Омский военный получил «условку» за покупку наркотиков

Выяснилось, что военный нашел в мессенджере Telegram наркоторговца и купил у него запрещенные вещества. Затем ему прислали координаты, и он пошел забирать «закладку». Сразу после этого солдата задержали полицейские и во время досмотра нашли и изъяли наркотики.