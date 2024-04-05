Искал «закладку» и попался. Омский военный получил «условку» за покупку наркотиков

Posted 5 апреля, 05:15
Published 5 апреля, 05:15
Modified 5 апреля, 05:19
Updated 5 апреля, 05:19
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, которого обвиняют в приобретении наркотиков. Инцидент произошел 25 декабря 2023 года.
Выяснилось, что военный нашел в мессенджере Telegram наркоторговца и купил у него запрещенные вещества. Затем ему прислали координаты, и он пошел забирать «закладку». Сразу после этого солдата задержали полицейские и во время досмотра нашли и изъяли наркотики.
В итоге суд назначил обвиняемому наказание — лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Пока приговор в законную силу не вступил.
Ранее военный из Омска был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за сбыт и употребление наркотиков. Солдат общался в мессенджере Telegram с членом преступной группы, который дал ему указание забрать в указанном месте оптовую партию наркотиков и сделать несколько «закладок». После этого его задержали сотрудники полиции.