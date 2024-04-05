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Posted 5 апреля, 05:15

Published 5 апреля, 05:15

Modified 5 апреля, 05:19

Updated 5 апреля, 05:19

иллюстрация

Искал «закладку» и попался. Омский военный получил «условку» за покупку наркотиков

5 апреля 2024, 05:15
Фото: Город55
иллюстрация

Военнослужащему из Омска дали условный срок за покупку наркотиков

В суде сообщили, что омичу в «Телеграме» прислали координаты, и сразу после того, как он нашел закладку с веществом, его задержали сотрудники полиции.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, которого обвиняют в приобретении наркотиков. Инцидент произошел 25 декабря 2023 года.

Выяснилось, что военный нашел в мессенджере Telegram наркоторговца и купил у него запрещенные вещества. Затем ему прислали координаты, и он пошел забирать «закладку». Сразу после этого солдата задержали полицейские и во время досмотра нашли и изъяли наркотики.

В итоге суд назначил обвиняемому наказание — лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее военный из Омска был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за сбыт и употребление наркотиков. Солдат общался в мессенджере Telegram с членом преступной группы, который дал ему указание забрать в указанном месте оптовую партию наркотиков и сделать несколько «закладок». После этого его задержали сотрудники полиции.

«Закладчик». Военный из Омска сядет на 6,5 лет за сбыт и употребления наркотиков
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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Наркотики#Новости#Лишение свободы#Омский гарнизонный военный суд#Закладка
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