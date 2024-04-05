Прокуратура в деле. Омич погиб на стройке в Москве во время сильного ветра

В это же время в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что на стройке на улице Южнопортовая произошел трагический инцидент. 62-летний рабочий получил серьезные травмы в результате падения элемента ограждения с высоты. К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия.