Прокуратура в деле. Омич погиб на стройке в Москве во время сильного ветра

Posted 5 апреля, 06:52
Published 5 апреля, 06:52
Modified 5 апреля, 06:59
Updated 5 апреля, 06:59
Сегодня, 5 апреля, в Москве произошел трагический случай. По предварительным данным, на стройплощадке жилого дома погиб житель поселка Красный Яр Любинского района Омской области.
Как сообщает «СуперОмск», 30-летний мужчина, работавший крановщиком, находился внизу рядом с башенным краном, когда на него упало стекло из окна 19-го этажа.
В это же время в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что на стройке на улице Южнопортовая произошел трагический инцидент. 62-летний рабочий получил серьезные травмы в результате падения элемента ограждения с высоты. К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия.
Люблинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Она также следит за ходом процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.
Стоит отметить, что сегодня в Москве городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, местами порывы ветра в городе достигают 21 метра в секунду. В некоторых районах также наблюдаются сильные ливни. По словам синоптиков, непогода сохранится до конца суток.