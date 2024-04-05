Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 06:52

Published 5 апреля, 06:52

Modified 5 апреля, 06:59

Updated 5 апреля, 06:59

иллюстрация

Прокуратура в деле. Омич погиб на стройке в Москве во время сильного ветра

5 апреля 2024, 06:52
Фото: Город55
иллюстрация

На московской стройке ветром сорвало ограждение и убило жителя Омской области

В прокуратуре Москвы сообщили, что на стройке на улице Южнопортовая на 62-летнего рабочего упало ограждение с высоты. К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия.

Сегодня, 5 апреля, в Москве произошел трагический случай. По предварительным данным, на стройплощадке жилого дома погиб житель поселка Красный Яр Любинского района Омской области.

Как сообщает «СуперОмск», 30-летний мужчина, работавший крановщиком, находился внизу рядом с башенным краном, когда на него упало стекло из окна 19-го этажа.

В это же время в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что на стройке на улице Южнопортовая произошел трагический инцидент. 62-летний рабочий получил серьезные травмы в результате падения элемента ограждения с высоты. К сожалению, мужчина скончался на месте происшествия.

место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: Прокуратура Москвы

Люблинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов и контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Она также следит за ходом процессуальной проверки, которая проводится по данному факту.

Стоит отметить, что сегодня в Москве городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, местами порывы ветра в городе достигают 21 метра в секунду. В некоторых районах также наблюдаются сильные ливни. По словам синоптиков, непогода сохранится до конца суток.

Новомосковская прокуратура расследует гибель рабочего в результате ремонтных работ
Узнать подробнее
Читайте также:
Угодил в дыру. В Омске после падения на стройке скончался 57-летний уборщик
#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Москва#Мероприятия#Новости#Окно#Любинский район#Рабочий#Погибший#Красный Яр#Пресс-служба#Правоохранительные органы
Подпишитесь
«Громкие» приговоры, контракты «Авангарда» и борьба с паводком. Главные темы недели
Вчера, 10:45
Туманы и мощные ветра. Омские синоптики рассказали о погоде на грядущую неделю
Вчера, 13:57
В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио
6 апреля, 12:10
«Захотелось новизны». В Омске состоялся хоккейный матч памяти Юрия Шатунова
Вчера, 03:55
Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»
Вчера, 05:09
Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска
Вчера, 05:48
"