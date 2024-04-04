Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

иллюстрация

«Ароматного утра». Омичи пожаловались на канализационные стоки, затопившие подъезд

4 апреля 2024, 06:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители одного из омских домов пожаловались на подтопление нечистотами

По словам местных жителей — ситуация не нова, а УК и Водоканал бездействуют.

Несколько дней назад, 1 апреля, на странице одного из популярных городских сообществ в социальных сетях была опубликована жалоба жителей дома №27 на 5-й Кордной улице: как отметил автор сообщения, подтопление воспринимается как пожелание «доброго и ароматного утра» при выходе на работу. Местным приходится выходить из дома в самодельных бахилах из пакетов — канализация продолжает топить нечистотами подъезд дома.

Фотография нечистот, затопивших подъезд.Фотография нечистот, затопивших подъезд.
Фотография нечистот, затопивших подъезд.
Фото: Интернет-сообщество «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте»

Отметим, что сообщения о неполадках с канализацией уже появлялись ранее — в июне прошлого года один из неравнодушных омичей опубликовал видеозапись о состоянии дома: по его словам, канализация выходит из строя регулярно, раз в полгода, и нечистоты попадают в тамбур подъезда.

Запах фекалий и мухи. Подъезд омской трехэтажки затопило сточными водами
Узнать подробнее
#УК#Омск#Социальные сети#Жалобы#Водоканал#Жители#Видеозапись#Новости#Омичи#Жалоба#Подъезд#Подтопление#Илья Скобин
Подпишитесь
С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
Сегодня, 03:22
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:38
Омский муниципальный приют попросил помощи в спасении пса со снятым скальпом
Сегодня, 03:58
Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск
Сегодня, 02:48
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
Сегодня, 04:16
Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек
Сегодня, 05:11
"