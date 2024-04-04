«Ароматного утра». Омичи пожаловались на канализационные стоки, затопившие подъезд

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Несколько дней назад, 1 апреля, на странице одного из популярных городских сообществ в социальных сетях была опубликована жалоба жителей дома №27 на 5-й Кордной улице: как отметил автор сообщения, подтопление воспринимается как пожелание «доброго и ароматного утра» при выходе на работу. Местным приходится выходить из дома в самодельных бахилах из пакетов — канализация продолжает топить нечистотами подъезд дома.
Отметим, что сообщения о неполадках с канализацией уже появлялись ранее — в июне прошлого года один из неравнодушных омичей опубликовал видеозапись о состоянии дома: по его словам, канализация выходит из строя регулярно, раз в полгода, и нечистоты попадают в тамбур подъезда.