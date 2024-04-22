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УК

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Апрель
Не без нюансов. Регоператор сообщил сроки вывоза мусора после субботников в Омске
Нагрузка на регоператора и управляющие компании возросла — быстро вывезти все не получится.
22 апреля, 09:38
«Ароматного утра». Омичи пожаловались на канализационные стоки, затопившие подъезд
По словам местных жителей — ситуация не нова, а УК и Водоканал бездействуют.
4 апреля, 06:08
Март
«Мы не одни такие». Растаявший снег затопил подъезд дома в омских Нефтяниках
28 марта, 11:52
Сотни мест под угрозой, но бригады наготове. Как Омск собираются спасать от паводка
1 марта, 03:45
Февраль
Куда звонить, если отключили свет в Омской области: номера телефонов экстренных служб
28 февраля, 04:27
Январь
Проще выплатить штраф. В Омске назвали компании, которые плохо убирают снег
17 января, 09:34
Август 2023
«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
5 августа 2023, 05:46

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