2,3 миллиона заплатят за охрану бывшего Омского кадетского корпуса и военного городка

Напомним, что здание в центре Омска пустует с 2018 года после того, как его признали аварийным и подлежащим сносу. Летом прошлого года появилась информация, что часть территории кадетского корпуса может быть застроена жильем. Однако до конца судьба пустующих зданий пока не решена. В январе губернатор Омской области анонсировал проведение полного инструментального обследования кадетского корпуса.