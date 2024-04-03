2,3 миллиона заплатят за охрану бывшего Омского кадетского корпуса и военного городка

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«Центр содержания и хранения имущества» нашел компанию, которая с 19 апреля по 31 августа займется охраной сразу нескольких объектов. Среди них бывший кадетский корпус на Ленина, бывшая база хранения автомобильной техники в Степном, мазутная котельная в Степном и бывшая штабная территория 154 Военного городка.
Контракт на охрану стоимостью 2,268 млн рублей (это на 1,32 млн меньше) заключат с частным охранным предприятием «Кондор», зарегистрированным в 2005 году. ЧОПом владеет и руководит Сергей Ревенков. Охранникам предстоит обходить территорию объектов минимум пять раз в день (10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00).
Всего будет организовано пять постов охраны. Первый — на бывшей территории базы хранения автомобильной техники в Степном. Второй — на территории мазутной котельной №127 также в Степном. Третий — на бывшей штабной территории 154 Военного городка (в состав имущественного комплекса здесь входит больше 40 различных объектов).
Четвертый и пятый посты будут находиться на территории кадетского корпуса на Ленина, 26. Здесь под охрану попадают спортзал, штаб, казарма, столовые, тир, КПП, учебные классы, памятник-часовня во имя Георгия Победоносца, трибуна и металлический забор со стороны набережной.
Напомним, что здание в центре Омска пустует с 2018 года после того, как его признали аварийным и подлежащим сносу. Летом прошлого года появилась информация, что часть территории кадетского корпуса может быть застроена жильем. Однако до конца судьба пустующих зданий пока не решена. В январе губернатор Омской области анонсировал проведение полного инструментального обследования кадетского корпуса.