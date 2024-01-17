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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Губернатор поручил подготовить документы для обследования кадетского корпуса

Хоценко поручил подготовить документы для обследования омского кадетского корпуса

17 января 2024, 09:59
Фото: Правительство Омской области

Губернатор поручил подготовить документы для обследования кадетского корпуса

Этим займется городская администрация и Минстрой региона.

Глава региона побывал на объекте сегодня, 17 января. Кроме администрации Омска и министерства строительства региона, в подготовке документов для начала обследования корпуса примет участие министерство культуры.

Отмечается, что до недавнего времени кадетский корпус на улице Ленина, 26, был собственностью министерства обороны РФ. Сейчас состояние здания считается неудовлетворительным, поэтому его использование невозможно. Однако чтобы получить официальное заключение специалистов о текущей ситуации, нужно провести инструментальное обследование.

Все эти вопросы губернатор обсудил с руководством города и профильными министрами в ходе посещения кадетского корпуса.

«Поручил администрации Омска и областному министерству строительства при участии регионального Минкульта подготовить все необходимые документы для начала обследования здания», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.
Фото: Правительство Омской области
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#Омск#Омская область#Кадеты#Новости#Омский кадетский военный корпус#Кадетский корпус#Анастасия Баянова
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