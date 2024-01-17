Хоценко поручил подготовить документы для обследования омского кадетского корпуса

Отмечается, что до недавнего времени кадетский корпус на улице Ленина, 26, был собственностью министерства обороны РФ. Сейчас состояние здания считается неудовлетворительным, поэтому его использование невозможно. Однако чтобы получить официальное заключение специалистов о текущей ситуации, нужно провести инструментальное обследование.