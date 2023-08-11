«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса

Перед застройкой потенциальный инвестор должен провести градостроительный анализ ситуации, который позволит понять, что на этой территории получится в конечном счете. По мнению Воробьева, нужно учитывать не только вид с улицы Ленина и то, как здания воспринимаются, когда едешь за рулем автомобиля, но и обзор с других точек: со стороны Концертного зала, Никольского собора и набережной. Перед принятием окончательного решения по кадетскому корпусу и застройке этой территории должно быть проведено комплексное инструментальное обследование, которое занимает не менее шести месяцев. Поэтому медлить нельзя.