«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
На этой неделе стало известно, что заказчик историко-культурной экспертизы, которая сокращала охранную зону зданий Омского кадетского корпуса и позволяла застраивать территорию в центре города, отозвал документ для доработки. Сыграли свою роль обращения с замечаниями, которые отправляли в минкульт архитекторы и другие несогласные с застройкой омичи.
10 августа омское отделение Союза архитекторов собралось на срочное заседание, чтобы обсудить перспективы застройки территории бывшего кадетского корпуса и решить, что делать дальше.
Напомним, что заказчиком проекта, поступившего в минкульт 17 июля 2023 года, был бизнесмен Иван Шулев из Екатеринбурга. В документе содержались сведения об изменениях охранных зон, предполагающие перевод в зону регулируемой застройки практически всей территории кадетского корпуса за исключением исторических зданий и строительство здесь зданий до 30 метров высотой. Попадают в ЗРЗ и плац, и здания спорткомплекса, столовой, КПП.
Потенциальным инвестором, который готов взять на себя обязанность по реставрации кадетского корпуса, как рассказал главный архитектор Роман Воробьев, уже есть. Это застройщик «Брусника» из Екатеринбурга, который сейчас возводит «Кварталы Драверта» на Левобережье.
«Сейчас кадетский корпус пустует уже три года. Почему появилась здесь „Брусника“? Они собираются зайти туда по программе комплексного развития территории. Это был проект, который никем еще не утвержден. „Брусника“ появилась, потому что нужно приводить кадетский корпус в порядок. Одно из условий захода на эту территорию было, что они здание кадетского корпуса приведут в порядок, реконструируют за свой счет», — отметил Воробьев.
К концепту, предлагаемому «Брусникой», возникло много вопросов. Опасения, в частности, вызывает планируемый объем жилой застройки — около 46 тысяч кв. м. Непонятно, как это жилье будет обеспечено в плане транспорта, соцобъектов и парковок. Ближайшая к кадетскому корпусу школа и так перегружена.
Перед застройкой потенциальный инвестор должен провести градостроительный анализ ситуации, который позволит понять, что на этой территории получится в конечном счете. По мнению Воробьева, нужно учитывать не только вид с улицы Ленина и то, как здания воспринимаются, когда едешь за рулем автомобиля, но и обзор с других точек: со стороны Концертного зала, Никольского собора и набережной. Перед принятием окончательного решения по кадетскому корпусу и застройке этой территории должно быть проведено комплексное инструментальное обследование, которое занимает не менее шести месяцев. Поэтому медлить нельзя.
«Мы сейчас будем долго защищать его, а он потихонечку развалится. Нам нужно иметь данные инструментального обследования, чтобы понимать масштабы бедствия. Там была идея открыть Казачий кадетский корпус, были другие идеи. Но вопрос такой: есть инвестор, который может вложить деньги в реконструкцию. Другие идеи же не решают вопрос финансирования реконструкции. Инвесторов отгонять нельзя. Поэтому я бы не перечеркивал вообще идею застройки, но только после тщательного градостроительного анализа, чтобы мы поняли, что этим не навредим», — сказал Воробьев.
Еще один вариант использования территории бывшего кадетского корпуса озвучила заслуженный архитектор РФ Светлана Шевченко. Сейчас в Омске выбирают место для размещения парка «Патриот».
«Его создают для патриотического воспитания молодежи. Там будут образцы техники, стрелковый тир. И одной из возможных территорий для его размещения сейчас рассматривается как раз плац кадетского корпуса. Может быть, это как раз и спасет эту территорию», — считает Шевченко.
Председатель правления Союза Архитектов Сакен Хусаинов также предложил вариант переноса существующего лицея №64 на территорию кадетского училища. А территорией школы воспользоваться по усмотрению застройщика.
Архитекторы согласились, что сейчас нужно быстрее решить вопрос функционального назначения пустующих зданий и не пускать застройку на самотек.
«Нельзя допускать ситуации, которая произошла с ТЭЦ-1, где мы поздно подключились и там идет застройка, которую мы не смогли остановить. Здесь нужно нам пресечь, чтобы не было высоток. Да, здесь может быть застройка и будет инвестор. Но пусть это будет не жилье. Нам сразу нужно решить вопрос о функциональном назначении. Просто провести реставрацию и оставить здания еще на несколько лет неэксплуатируемыми — это бессмысленно», — подчеркнул Артур Оботуров.
На собрании, кстати, снова поставили под сомнение вопрос аварийности зданий кадетского корпуса. По итогу в ближайшее время Союз архитекторов Омской области совместно с ВООПИиК решили подготовить совместное обращение на имя врио губернатора с просьбой сохранить кадетский корпус.
Отметим, что компания «Брусника», которая выступила в качестве потенциального инвестора реконструкции бывшего кадетского корпуса, прокомментировала свое желание изменить охранные зоны на этой территории.
«Все заинтересованные стороны — и власти, и жители города, и эксперты — понимают, что кадетскому корпусу необходима реконструкция. Сейчас здание и прилегающее к нему пространство фактически не используются, они вырваны из городской ткани. Текущие ограничения сводят возможность реализации любого проекта в этой локации к нулю. Поэтому необходимо установить новые правила», — сообщили в пресс-службе застройщика.
Компания согласна с сохранением здания корпуса и плаца (исторически ценных объектов), но считает, что новые правила должны позволять интегрировать их в современную среду и работать с поздними наслоениями. Об объектах культуры, говорят в пресс-службе «Брусники», нужно рассказывать через соприкосновение с ними, а не через картинки в этнографических книгах.