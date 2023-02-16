Бывший банк Мацелевича проиграл судебную тяжбу с двумя членами своего совета

Итак, Дякун и Кручинкин решили оспорить несколько решений совета банка, принятых в 2014–2015 годах. В этих решениях речь шла, в частности, о досрочном обновлении состава совета и о заключении ряда кредитных договоров. Банк взял в общей сложности на 810 млн рублей кредитов у ряда фирм — в том числе ООО «Шик», ООО «Трест11», ООО «СибСтройРесурс». Истцы, состоявшие в совете, не участвовали в принятии этих решений, так как, по их словам, не были извещены о собрании. Позже банк начал банкротиться, с Дякуна и Кручинкина начали взыскивать убытки, и они пошли в суд.