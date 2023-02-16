Бывший банк Мацелевича проиграл судебную тяжбу с двумя членами своего совета

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Арбитражный суд Забайкальского края сейчас рассматривает иск Дмитрия Кручинкина и Василия Дякуна к ООО «Центрально-Европейский банк». Действие происходит в Чите, но эта история все же представляет интерес для омского читателя: предприятие-ответчик когда-то контролировалось омским банкиром Станиславом Мацелевичем. Последний фигурирует в судебных документах как третье лицо, а вместе с ним в списке значатся предприниматель Виктор Шкуренко, хоккеист Антон Курьянов, Владимир Лайнвебер (омский бизнесмен, производитель бетона и кирпича), Галина Кипервар (член известной в Омске бизнес-семьи).
Итак, Дякун и Кручинкин решили оспорить несколько решений совета банка, принятых в 2014–2015 годах. В этих решениях речь шла, в частности, о досрочном обновлении состава совета и о заключении ряда кредитных договоров. Банк взял в общей сложности на 810 млн рублей кредитов у ряда фирм — в том числе ООО «Шик», ООО «Трест11», ООО «СибСтройРесурс». Истцы, состоявшие в совете, не участвовали в принятии этих решений, так как, по их словам, не были извещены о собрании. Позже банк начал банкротиться, с Дякуна и Кручинкина начали взыскивать убытки, и они пошли в суд.
— В протоколе допроса свидетеля Шкуренко В.В. поясняет, что на собраниях учредителей Банка участия не принимал, — говорится в судебных документах. — В протоколе допроса свидетелей Карнаков А.В. поясняет, что был номинальным учредителем. В собраниях учредителей ни разу участия не принимал. В протоколе допроса свидетелей Лайнвебер А.В. также поясняет, что не участвовал в собраниях, подписывал протоколы позже. Был номинальным учредителем…
Такие же показания дали и другие третьи лица. Из этих данных суд сделал вывод, что полноценные собрания совета банка не проводились, а значит, решения не могут иметь юридическую силу. Иск Кручинкина и Дякуна был полностью удовлетворен.
Однако на этом дело не закончилось. Кручинкин подал еще один иск — о взыскании с банка юридических расходов. Речь и дет о 250 тысячах рублей для истца и еще 200 тысячах для Дякуна. Судебное заседание по этому делу запланировано на 14 марта.