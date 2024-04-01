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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

На Левом берегу Омска светофоры начнут работать по новым правилам

Для разгрузки участка. На Левом берегу светофоры начнут работать по новым правилам

1 апреля 2024, 10:22
Фото: 1MI

На Левом берегу Омска светофоры начнут работать по новым правилам

На омском левобережье светофоры изменят режим работы, нововведения коснутся светофорного объекта на перекрестке улиц Перелета и Степанца.

Об изменениях сообщили в омском департаменте транспорта. Теперь светофор на пересечении улиц Перелета и Степанца имеет новую фазу и дополнительную секцию. Такое решение позволит избежать заторов на этом участке и увеличить его пропускную способность.

Пофазное регулирование будет работать следующим образом: во время первой фазы по улице Перелета смогут проезжать водители, которые направляются на проспект Комарова, во второй — по той же улице, но с некоторыми ограничениями: в направлении улицы Крупской — во всех направлениях, в направлении проспекта Комарова — только прямо и направо. В третьей и четвертой фазах можно будет проезжать по улице Степанца в направлении улицы Лукашевича и улицы Туполева.

Отмечается, что продолжительность сигналов светофора будет зависеть от времени суток и загруженности перекрестка.

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#Омск#Светофор#Новости#Изменения#Изменение#Дорожное движение#Изменение движения#Светофоры#Дорожная разметка#Анастасия Баянова
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