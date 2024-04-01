Для разгрузки участка. На Левом берегу светофоры начнут работать по новым правилам

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Об изменениях сообщили в омском департаменте транспорта. Теперь светофор на пересечении улиц Перелета и Степанца имеет новую фазу и дополнительную секцию. Такое решение позволит избежать заторов на этом участке и увеличить его пропускную способность.
Пофазное регулирование будет работать следующим образом: во время первой фазы по улице Перелета смогут проезжать водители, которые направляются на проспект Комарова, во второй — по той же улице, но с некоторыми ограничениями: в направлении улицы Крупской — во всех направлениях, в направлении проспекта Комарова — только прямо и направо. В третьей и четвертой фазах можно будет проезжать по улице Степанца в направлении улицы Лукашевича и улицы Туполева.
Отмечается, что продолжительность сигналов светофора будет зависеть от времени суток и загруженности перекрестка.