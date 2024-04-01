Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Полицейские поймали школьника за рулем незарегистрированного автомобиля

Полицейские поймали школьника, который сел за руль незарегистрированной машины

1 апреля 2024, 12:15
Фото: 1MI

Полицейские поймали школьника за рулем незарегистрированного автомобиля

Сотрудники УМВД задержали 17-летнего омича в Ленинском округе, по словам матери подростка, она знала, что ее сын ездит на машине без прав.

Подростка за рулем ВАЗ-2110 остановили госавтоинспекторы в Ленинском округе Омска. Оказалось, что автомобиль, на котором ездил 17-летний школьник, не был зарегистрирован по закону.

На место задержания пригласили мать юного нарушителя. Она сообщила, что знала о действиях сына. Теперь и ее, и подростка ждет работа с инспекторами ПДН, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате нарушения женщину привлекли к административной ответственности, также административное дело возбудили в отношении школьника. Машина, тем временем, отправилась на спецстоянку.

Молодой предприниматель. В Омске студент угнал машину сокурсника и продал на запчасти
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Дети#Нарушение#Несовершеннолетние дети#Новости#Несовершеннолетний#Нарушитель#Несовершеннолетний водитель#Анастасия Баянова#Нарушения ПДД
Подпишитесь
Разваленная гимназия, борьба за парк и последний полет «ястреба». Главные темы недели
31 марта, 10:30
Приедут с проверкой. Причал в омском поселке Просторный строят на землях минобороны
Сегодня, 07:31
В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением
Сегодня, 04:00
Строго в сухую погоду. На новой разметке для омского метромоста сэкономили 330 тысяч
Сегодня, 04:02
Ожидания подтвердились. Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин
Сегодня, 08:30
Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета
Сегодня, 09:30
"