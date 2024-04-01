Полицейские поймали школьника, который сел за руль незарегистрированной машины

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Подростка за рулем ВАЗ-2110 остановили госавтоинспекторы в Ленинском округе Омска. Оказалось, что автомобиль, на котором ездил 17-летний школьник, не был зарегистрирован по закону.
На место задержания пригласили мать юного нарушителя. Она сообщила, что знала о действиях сына. Теперь и ее, и подростка ждет работа с инспекторами ПДН, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В результате нарушения женщину привлекли к административной ответственности, также административное дело возбудили в отношении школьника. Машина, тем временем, отправилась на спецстоянку.