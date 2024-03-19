Молодой предприниматель. В Омске студент угнал машину сокурсника и продал на запчасти

После этого он увидел на месте своего нового авто пустое место и заподозрил в краже сокурсника. 20-летний парень признался, что уехал к себе домой на машине приятеля в тот вечер. Он решил еще и заработать на этом, так что отдал ВАЗ на запчасти. С этого студент получил 25 тыс рублей.