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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

иллюстрация

Молодой предприниматель. В Омске студент угнал машину сокурсника и продал на запчасти

19 марта 2024, 10:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске студент угнал машину сокурсника и продал на запчасти

Парню грозит до пяти лет заключения, возбудили уголовное дело.

Молодой омич стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в крупной краже. Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что проводил тот вечер с однокурсником.

19-летний парень купил ВАЗ-21099 и приехал на нем в гости к друзьям в Чкаловский поселок. Машина 2000 года выпуска, к слову, стоила 55 тыс рублей.

Известно, что компания устроила застолье и двое студентов, в том числе владелец авто, вышли в подъезд. В какой-то момент молодые люди стали ругаться, но ссора не закончилась просто так.

После этого он увидел на месте своего нового авто пустое место и заподозрил в краже сокурсника. 20-летний парень признался, что уехал к себе домой на машине приятеля в тот вечер. Он решил еще и заработать на этом, так что отдал ВАЗ на запчасти. С этого студент получил 25 тыс рублей.

Двигатель уже выкупили, полицейские ищут его, а сама машина изъята. Правда, пока что она в разобранном виде. Импульсивному парню, затеявшему подобное, грозит до пяти лет лишения свободы.

После был фаллос. Студенты омского политеха напали на сокурсника и изнасиловали
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#Происшествия#Кража#Омск#Омская область#Студенты#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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