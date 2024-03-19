Молодой предприниматель. В Омске студент угнал машину сокурсника и продал на запчасти

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Молодой омич стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в крупной краже. Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что проводил тот вечер с однокурсником.
19-летний парень купил ВАЗ-21099 и приехал на нем в гости к друзьям в Чкаловский поселок. Машина 2000 года выпуска, к слову, стоила 55 тыс рублей.
Известно, что компания устроила застолье и двое студентов, в том числе владелец авто, вышли в подъезд. В какой-то момент молодые люди стали ругаться, но ссора не закончилась просто так.
После этого он увидел на месте своего нового авто пустое место и заподозрил в краже сокурсника. 20-летний парень признался, что уехал к себе домой на машине приятеля в тот вечер. Он решил еще и заработать на этом, так что отдал ВАЗ на запчасти. С этого студент получил 25 тыс рублей.
Двигатель уже выкупили, полицейские ищут его, а сама машина изъята. Правда, пока что она в разобранном виде. Импульсивному парню, затеявшему подобное, грозит до пяти лет лишения свободы.