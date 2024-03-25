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В Омской области произошел ряд важных назначений

Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений

25 марта 2024, 09:45
Фото: 1MI

В Омской области произошел ряд важных назначений

Виталий Хоценко подписал сразу несколько указов, среди них назначение нового замминистра экономического развития и председателя РЭК.

В Омской области произошел ряд важных кадровых перестановок, особенно они затронули посты заместителей министров. Сразу в трех министерствах на этой должности появились новые лица.

Согласно указам Виталия Хоценко, замминистра экономического развития Омской области стал Кирилл Самодинский, эту же должность в министерстве образования заняла Наталья Щербина, о которой мы писали ранее. Еще один заместитель обновился в министерстве энергетики и ЖКХ — им стал Егор Гришаев.

Кроме того, Губернатор назначил нового зампредседателя Региональной энергетической компании, должность получила Екатерина Кулагина.

Для всех назначенных действует испытательный срок — три месяца, договор на работу же заключен на один год.

«Компетентный управленец». В Омской области назначили нового замминистра образования
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