Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений

Согласно указам Виталия Хоценко, замминистра экономического развития Омской области стал Кирилл Самодинский, эту же должность в министерстве образования заняла Наталья Щербина, о которой мы писали ранее. Еще один заместитель обновился в министерстве энергетики и ЖКХ — им стал Егор Гришаев.