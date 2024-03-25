Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В Омской области произошел ряд важных кадровых перестановок, особенно они затронули посты заместителей министров. Сразу в трех министерствах на этой должности появились новые лица.
Согласно указам Виталия Хоценко, замминистра экономического развития Омской области стал Кирилл Самодинский, эту же должность в министерстве образования заняла Наталья Щербина, о которой мы писали ранее. Еще один заместитель обновился в министерстве энергетики и ЖКХ — им стал Егор Гришаев.
Кроме того, Губернатор назначил нового зампредседателя Региональной энергетической компании, должность получила Екатерина Кулагина.
Для всех назначенных действует испытательный срок — три месяца, договор на работу же заключен на один год.