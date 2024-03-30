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Март
Все новые и новые уловки. Преподаватель омского вуза перевел мошенникам 7 млн рублей
30 марта, 05:14
Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию
Молодые люди обманывали пенсионеров, сообщая им, что их родственники попали в ДТП и срочно нужны деньги, за что получали небольшой процент.
28 марта, 04:52
Поверил аферистам. Омский пенсионер перевел почти 1 млн на «безопасный счет»
Мужчине позвонил неизвестный и представился работником банка.
9 марта, 04:04
Февраль
Виновник найден. Пожилой омич попался на удочку мошенников и перевел свои сбережения
Деньги пенсионера оказались на счету жителя Курганской области.
27 февраля, 04:40
Хитрые схемы. 52-летняя омичка потеряла более миллиона рублей на фиктивном заработке
4 февраля, 10:06

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