Ничего не учит. 66-летняя учительница из Омска за два дня отдала мошенникам 2,3 млн

Более 2,3 млн рублей за пару дней лишилась 66-летняя учительница, проживающая в Кировском округе Омска. Эту сумму женщина перевела на счета телефонных собеседников для того, чтобы защитить свои сбережения от мошенников. В настоящий момент ведется следствие по факту мошенничества.