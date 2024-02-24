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Published Сегодня, 05:29

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Ничего не учит. 66-летняя учительница из Омска за два дня отдала мошенникам 2,3 млн

24 февраля 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney
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66-летняя учительница из Омска за два дня перевела мошенникам 2,3 млн рублей

Женщина таким образом пыталась защитить свои средства от мошенников.

Омичи продолжают вестись на уловки мошенников. За минувшие сутки, по информации омской полиции, на территории региона зарегистрировали 15 фактов дистанционных хищений денег.

Более 2,3 млн рублей за пару дней лишилась 66-летняя учительница, проживающая в Кировском округе Омска. Эту сумму женщина перевела на счета телефонных собеседников для того, чтобы защитить свои сбережения от мошенников. В настоящий момент ведется следствие по факту мошенничества.

Еще одной жертвой стала 30-летняя омичка, которая пыталась заработать на криптовалюте. Прибыли она так и не увидела, зато потеряла за две недели 518 тысяч рублей.

В прокуратуре Омской области сообщили, что с начала 2024 года у жителей региона похитили уже 150,6 млн рублей. Часто пострадавшие ведутся на обещания мошенников быстро разбогатеть на инвестировании.

21 февраля на уловку повелась 71-летняя пенсионерка, которая увидела в соцсетях рекламу о получении дохода путем инвестирования. С женщиной якобы общался аналитик инвестиционной компании. Мошенникам потерпевшая успела перевести свои сбережения и кредитные средства на сумму более 810 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Прокуратура#Мошенничество#Хищение#Пострадавшие#Уголовное дело#Деньги#Мошенники#Новости#Юлия Истомина#Дистанционное мошенничество
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