Перед матчем «Авангарда» пройдет автограф-сессия стендап-комика Евгения Чеботкова

Напомним, что Евгений Чебатков — ведущий шоу Stand Up на ТНТ. Он также является соведущим подкаста «История на ночь», который выходит на YouTube-канале LABELSMART. Кроме того, он был ведущим таких шоу, как «Игра» и «Концерты», которые выходили на ТНТ.