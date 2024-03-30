Перед матчем «Авангарда» пройдет автограф-сессия стендап-комика Евгения Чеботкова

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В официальном канале ХК «Авангард» сообщили, что сегодня, 30 марта, перед матчем в ЭКСПО пройдет автограф-сессия стендап-комика Евгения Чеботкова.
«Еще один сюрприз для вас! Ради встречи с вами Евгений специально прилетит в Омск — он давний поклонник хоккея и чуть-чуть неравнодушен к „ястребам“. Автограф-сессия начнется в 15:10», — рассказали в «Авангарде».
Напомним, что Евгений Чебатков — ведущий шоу Stand Up на ТНТ. Он также является соведущим подкаста «История на ночь», который выходит на YouTube-канале LABELSMART. Кроме того, он был ведущим таких шоу, как «Игра» и «Концерты», которые выходили на ТНТ.
Ранее на G-Drive Арене перед игрой с «Автомобилистом» прошла автограф-сессия блогера Ани Покров.