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Евгений Чеботков

Перед матчем «Авангарда» пройдет автограф-сессия стендап-комика Евгения Чеботкова

30 марта 2024, 06:55
Фото: официальный канал ХК «Авангард»
Евгений Чеботков
Автограф-сессия начнется уже в 15:10.

В официальном канале ХК «Авангард» сообщили, что сегодня, 30 марта, перед матчем в ЭКСПО пройдет автограф-сессия стендап-комика Евгения Чеботкова.

«Еще один сюрприз для вас! Ради встречи с вами Евгений специально прилетит в Омск — он давний поклонник хоккея и чуть-чуть неравнодушен к „ястребам“. Автограф-сессия начнется в 15:10», — рассказали в «Авангарде».

Напомним, что Евгений Чебатков — ведущий шоу Stand Up на ТНТ. Он также является соведущим подкаста «История на ночь», который выходит на YouTube-канале LABELSMART. Кроме того, он был ведущим таких шоу, как «Игра» и «Концерты», которые выходили на ТНТ.

Ранее на G-Drive Арене перед игрой с «Автомобилистом» прошла автограф-сессия блогера Ани Покров.

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#Общество#Спорт#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Автограф-сессия
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