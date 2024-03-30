Битва за выход в полуфинал. «Авангард» проведет седьмой матч с «Локомотивом»

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Сегодня, 30 марта, омский «Авангард» на льду G-Drive Арены встретится с «Локомотивом» в седьмом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Игра начнется в 16:30. Счет в серии — 3:3. Исход матча определит, какая команда отправится в полуфинал.
Напомним, как проходила серия. «Авангард» проиграл первые домашние матчи (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во второй игре в клубе приняли решение отправить главного тренера Михаил Кравца в отставку. Его место с приставкой врио занял Сергей Звягин, ранее тренировавший вратарей команды.
Далее «Авангард» взял одну игру в Ярославле со счетом 2:1, исход поединка решился в овертайме. Четвертый матч остался за «железнодорожниками» — 1:3. Таким же стал и счет в серии.
Пятый матч прошел в Омске, где «Авангард» победил ярославцев — 4:2. Шестая игра состоялась в Ярославле. «Ястребы» по ходу встречи уступали 0:2, но смогли переломить ход матча, победили хозяев площадки со счетом 3:2 и сравняли счет в серии.
Отметим, что на седьмой матч омские болельщики раскупили все билеты за полдня.