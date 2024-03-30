Битва за выход в полуфинал. «Авангард» проведет седьмой матч с «Локомотивом»

Напомним, как проходила серия. «Авангард» проиграл первые домашние матчи (1:2 ОТ, 0:7). После разгромного поражения во второй игре в клубе приняли решение отправить главного тренера Михаил Кравца в отставку. Его место с приставкой врио занял Сергей Звягин, ранее тренировавший вратарей команды.