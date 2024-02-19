Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

На G-Drive Арене пройдет автограф-сессия Ани Покров

Перед матчем «Авангарда» на G-Drive Арене пройдет автограф-сессия Ани Покров

19 февраля 2024, 11:48
Фото: ХК «Авангард»

На G-Drive Арене пройдет автограф-сессия Ани Покров

Блогерша встретится с болельщиками завтра, 20 февраля, перед матчем с «Автомобилистом.

О сюрпризе для болельщиков рассказали в официальной группе «Авангарда» в соцсети. Аня Покров проведет автограф-сессию для фанатов команды перед игрой с «Автомобилистом», которая состоится завтра, 20 февраля.

«Еще одна гостья матча с „Автомобилистом“ — Аня Покров! YouTube, TikTok и музыкальные чарты она уже покорила, ведь на Аню подписано больше 20 млн человек, а теперь хочет встретиться с самыми гостеприимными болельщиками Лиги — с вами, конечно же!» — написали группе.

Увидеть блогершу и взять у нее автограф можно будет в зоне ЭКСПО с 18:10 до 19:00.

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что регулярный сезон чемпионата КХЛ постепенно подходит к концу. «Ястребам» осталось сыграть лишь четыре игры перед началом плей-офф, две из них — на домашнем льду в стенах G-Drive Арены.

Несколько дней назад «Авангард» одолел магнитогорский «Металлург» и возглавил таблицу Востока. В матче отличились Иван Николишин, Дамир Жафяров и Артем Чмыхов.

Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Узнать подробнее
#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Хоккей с шайбой#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Хоккеисты#Омский авангард#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. О панк-роке, Летове и музыкальных фестивалях 90-х
Сегодня, 04:18
Директор депспорта Дмитрий Зданович перешел на работу в региональное министерство
Сегодня, 12:01
Пополнение. У главы омского минэнерго Шнипко появился новый заместитель
Сегодня, 08:03
Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера
Сегодня, 09:05
Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове
Сегодня, 06:31
Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах
Сегодня, 10:43