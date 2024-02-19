Перед матчем «Авангарда» на G-Drive Арене пройдет автограф-сессия Ани Покров

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
О сюрпризе для болельщиков рассказали в официальной группе «Авангарда» в соцсети. Аня Покров проведет автограф-сессию для фанатов команды перед игрой с «Автомобилистом», которая состоится завтра, 20 февраля.
«Еще одна гостья матча с „Автомобилистом“ — Аня Покров! YouTube, TikTok и музыкальные чарты она уже покорила, ведь на Аню подписано больше 20 млн человек, а теперь хочет встретиться с самыми гостеприимными болельщиками Лиги — с вами, конечно же!» — написали группе.
Увидеть блогершу и взять у нее автограф можно будет в зоне ЭКСПО с 18:10 до 19:00.
Напомним, что регулярный сезон чемпионата КХЛ постепенно подходит к концу. «Ястребам» осталось сыграть лишь четыре игры перед началом плей-офф, две из них — на домашнем льду в стенах G-Drive Арены.
Несколько дней назад «Авангард» одолел магнитогорский «Металлург» и возглавил таблицу Востока. В матче отличились Иван Николишин, Дамир Жафяров и Артем Чмыхов.