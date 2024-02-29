Болеют за Омск. На G-Drive Арене пройдет автограф-сессия московских футболистов

Об интерактиве для болельщиков рассказали в официальном сообществе омского клуба. Известно, что Влад Ослоновский и Дмитрий Сычев проведут автограф-сессию на G-Drive Арене завтра, 1 марта, в день открытия плей-офф. Автографы начнут раздавать за полтора часа до начала матча «ястребов» с «Ладой» в зоне ЭКСПО.