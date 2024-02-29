Болеют за Омск. На G-Drive Арене пройдет автограф-сессия московских футболистов

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Об интерактиве для болельщиков рассказали в официальном сообществе омского клуба. Известно, что Влад Ослоновский и Дмитрий Сычев проведут автограф-сессию на G-Drive Арене завтра, 1 марта, в день открытия плей-офф. Автографы начнут раздавать за полтора часа до начала матча «ястребов» с «Ладой» в зоне ЭКСПО.
«Ребята болеют за „Авангард“ и уже бывали на нашей арене, так что с удовольствием встретятся с омскими болельщиками», — рассказали в телеграм-канале команды.
Влад Ослоновский и Дмитрий Сычев — игроки любительского футбольного клуба «2DROTS» из Москвы.
Напомним, что это не единственный сюрприз для омичей. Перед первым матчем «Авангарда» в плей-офф для болельщиков выступит певец Иракли.