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Перед матчем с «Ладой» на G-Drive Арене пройдет автограф-сессия футболистов

Болеют за Омск. На G-Drive Арене пройдет автограф-сессия московских футболистов

29 февраля 2024, 13:10
Фото: ХК «Авангард»

Перед матчем с «Ладой» на G-Drive Арене пройдет автограф-сессия футболистов

Болельщики смогут взять автограф у Влада Ослоновского и Дмитрия Сычева — игроков любительского клуба «2DROTS».

Об интерактиве для болельщиков рассказали в официальном сообществе омского клуба. Известно, что Влад Ослоновский и Дмитрий Сычев проведут автограф-сессию на G-Drive Арене завтра, 1 марта, в день открытия плей-офф. Автографы начнут раздавать за полтора часа до начала матча «ястребов» с «Ладой» в зоне ЭКСПО.

«Ребята болеют за „Авангард“ и уже бывали на нашей арене, так что с удовольствием встретятся с омскими болельщиками», — рассказали в телеграм-канале команды.

Влад Ослоновский и Дмитрий Сычев — игроки любительского футбольного клуба «2DROTS» из Москвы.

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что это не единственный сюрприз для омичей. Перед первым матчем «Авангарда» в плей-офф для болельщиков выступит певец Иракли.

Перед первым матчем «Авангарда» в плей-офф на G-Drive Арене выступит певец Иракли
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