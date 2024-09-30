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Автограф-сессия

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Сентябрь
«Легенды на колесах». В Омске откроется передвижная выставка «Внутри КХЛ»
30 сентября, 08:03
Август
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
31 августа, 04:13
Март
Перед матчем «Авангарда» пройдет автограф-сессия стендап-комика Евгения Чебаткова
30 марта, 06:55
Февраль
Болеют за Омск. На G-Drive Арене пройдет автограф-сессия московских футболистов
Болельщики смогут взять автограф у Влада Ослоновского и Дмитрия Сычева — игроков любительского клуба «2DROTS».
29 февраля, 13:10
В омском парке «Вокруг света» состоится автограф-сессия Егора Шипа
20 февраля, 07:38

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