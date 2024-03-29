Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей

Кто из нас в юности не совершал ошибок, о которых потом не жалел. Но что, если ценой ошибок становится человеческая жизнь. Самоубийство — радикальный шаг. Что толкает молодых людей на суицид, какое поведение ребенка должно насторожить родителей и самое главное, как предупредить трагедию. Корреспондент Города55 Евгений Игишев разбирался в этих вопросах с психологом и уполномоченным по правам ребенка.