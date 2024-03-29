Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Кто из нас в юности не совершал ошибок, о которых потом не жалел. Но что, если ценой ошибок становится человеческая жизнь. Самоубийство — радикальный шаг. Что толкает молодых людей на суицид, какое поведение ребенка должно насторожить родителей и самое главное, как предупредить трагедию. Корреспондент Города55 Евгений Игишев разбирался в этих вопросах с психологом и уполномоченным по правам ребенка.
По данным, предоставленным уполномоченным по правам ребенка в Омской области Елизаветой Степкиной, в 2023 году в регионе в результате суицида погибли 6 подростков, в 2022 году 5 юных омичей свели счеты с жизнью, в 2021 году — 14.
Подростки находятся в той возрастной категории, для которой свойственно проявление суицидального поведения. Причины объяснила кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии ОмГУ Виктория Купченко.
«Момент перехода из детского статуса во взрослый особенно уязвим. Часто случаются конфликты с близкими, влияет гормональный фон, нервная система еще ранима и неустойчива. Концепция смерти и ее понимание формируются примерно к 14 годам. Далеко не каждый родитель ведет со своим ребенком разговоры на темы жизни и смерти. Увлеченность компьютерными играми, в которых даются несколько жизней, или субкультурами также накладывает свой отпечаток. На пессимистичную картину мира могут повлиять развод родителей, сложности взаимоотношений со сверстниками, неудачи в школе. Не стоит забывать про юношеский максимализм», — сообщила психолог.
Порой у подростков складываются романтичные представления о смерти. Ребенок не до конца понимает факт конечности жизни.
«Подростку может казаться, совершив что-нибудь с собой, но потом очнувшись, жизнь изменится: родители или друзья станут по-другому относиться, неудачи сменятся победами, трудности разрешатся сами собой. Привлечение внимания свойственны подростку в целом. Разные формы поведения могут использоваться подростком с целью „диалога“ со значимым близким, как средство дать понять, что „мне больно“/„я здесь, мне нужна помощь“», — добавила Виктория Купченко.
В психологии традиционно выделяют три вида суицидального поведения.
«Первый — истинный, который планируют, думают над условиями его реализации. Такое поведение часто скрытное. Это самое опасное состояние, так как часто достигает своего результата. Второй вид — демонстративный суицид, когда желание лишить себя жизни не является самоцелью, а скорее актом привлечения внимания. Третий вид — скрытый суицид, который выражается в рискованном поведении: игры со смертью, например, хождение по опорам мостов, рискованные виды спорта», — объяснила Виктория Купченко.
В момент взросления подросток искренне начинает задавать себе вопросы о смысле жизни: «Для чего я живу? Зачем? Что будет, если меня не станет?». Важно, чтобы рядом находился взрослый, который помог разобраться.
«Фразы от подростка „Жизнь не имеет смысла“, „Лучше“ бы я умер» — индикатор негативного отношения к жизни, что может выступать в качестве составного компонента суицидальной активности. Сам факт, что подросток такие вещи озвучивает, должен вызывать внимание. Если в настроении присутствуют унылость, угнетенность, грусть, слезы, апатия, то это депрессивный компонент, который подвигает к готовности совершения суицида. Необходимо обратить внимание на резкие смены настроения, когда веселый, общительный ребенок вдруг становится замкнутым. Либо, наоборот, был пассивным, а стал активным», — рассказала психолог.
Внимание родители должны проявлять осторожно, чтобы не вызвать протест. Еще об индикаторах. Ребенок может начать раздаривать свои вещи или говорить кому-то, как сильно он любит. Это не обязательно говорит о суицидальных мыслях. Но может быть последним посланием ребенка, которое он долго вынашивал.
Можно описать обобщенный портрет подростка, который склонен к суициду.
«Это человек с заниженной самооценкой, с желанием получить значимость, реализоваться в жизни, очень чувствительный, впечатлительный, ранимый, эмпатичный, впитывает как губка проблемы окружающих. Плюс свои проблемы, которые у подростка рано или поздно рождаются. Накладываются высокая тревожность, пессимизм, низкая значимость жизни, тенденция с самообвинению. Есть также склонность к туннельному мышлению, когда жизнь раскрашивается в черно-белые тона, — объяснила Виктория Купченко.
О профилактике подростковых суицидов рассказала уполномоченная по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина. В регионе работают программы «Современная школа», «Семейный навигатор», открыты более 500 психолого-педагогических пунктов.
«Осуществляется мониторинг социальных сетей несовершеннолетних по оценке степени риска их вовлечения в деструктивный контент, в том числе суицидального характера. Результаты позволяют выстраивать профилактическую работу с учетом структуры деструктивного контента, а также оказывать несовершеннолетним и их ближайшему окружению своевременную адресную психолого-педагогическую помощь», — сообщила омбудсмен.
Помощь родители также могут получить по бесплатному круглосуточному номеру психологической поддержки — 8-800-2000-122. Звонок анонимный и бесплатный. В WhatsApp и Telegram работает чат-бот «Сообщи. Помоги». По номеру +7 991 506 5919 вы можете сообщить о детях, которые находятся в опасности.
Все же, основная защита от возможного самоубийства — воспитание подрастающего поколения.
«Как сформировать защиту от риска? Во-первых, формирование крепких настоящих отношений в семье, приверженность здоровому образу жизни. Чем больше на практике, а не на уровне мыслей, человек дорожит своим здоровьем, тем лучше понимает его ценность. Важен поиск ресурсов у ребенка, тех сторон, в которых он хорош. У каждого они будут свои. Неуникальных людей не существует. У всех есть свои сильные стороны. Планирование своего будущего в позитивном ключе и постановка жизненных целей дают положительный настрой, создавая жизненную перспективу и формируя смыслы», — заключила психолог Виктория Купченко.
Отметим, что при подготовке статьи корреспондент Города55 искал практикующих психологов, специализирующихся на суицидальном поведении подростков. Оказалось, что таких специалистов не много.
Подытожим советы для родителей: