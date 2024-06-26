Психологическое здоровье

Как бороться с одиночеством в пенсионном возрасте. Советы психолога

Много людей в пожилом возрасте нередко страдают от одиночества. Они могут впадать в отчаяние, так как по разным причинам рядом нет близких. Как не падать духом и сохранять бодрость — в материале Города55.